Fiala nesmí Zemanovi ustupovat. Pokud nejmenuje navrhovaného kandidáta, měla by přijít kompetenční žaloba, říká Mrklas

Připouští, že prezident Miloš Zeman mohl mít jisté obavy, aby nedošlo k aktivaci článku 66, který by Poslanecké sněmovně a Senátu mohl umožnit jej dočasně zbavit pravomocí v úřadu, pokud by i nadále otálel s jmenováním Petra Fialy premiérem, a proto se akt uskutečnil navzdory nákaze covidu-19, která byla testem u hlavy státu prokázaná. Podle politologa Ladislava Mrklase taková hrozba u nejvyššího ústavního činitele, který posledních sedm neděl stonal v Ústřední vojenské nemocnici a nemohl se věnovat povolebnímu vyjednávání, mohla určitou roli sehrát. „Někde v pozadí si skutečně mohl uvědomovat, co může nastat, pokud by k aktu nedošlo a ceremoniál se protahoval, ale spíše si myslím, že prezident Miloš Zeman už nechtěl jít proti svému obrazu. Sám usoudil, že na jmenování Petra Fialy takzvaně uzrál čas,“ říká pro EuroZprávy.cz Mrklas k jmenování, které proběhlo za speciálních podmínek v Lánech, kde byl Zeman od Fialy kvůli nákaze oddělen speciálním těsnícím prostorem z plexiskla.

Pohovory s adepty jsou nadbytečné, nemají oporu v ústavě

Odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů CEVRO Institutu nerozumí, proč prezident Miloš Zeman chce vést pohovory s jednotlivými adepty, kteří mají usednout v nové vládě, a to podle abecedního pořadí. Poslední schůzka se má uskutečnit v pondělí 13. prosince a v tomto týdnu by pravděpodobně mělo dojít k jmenování nového kabinetu. „Jedná se o naprosto nadbytečný úkon, který nemá ani oporu v Ústavě České republiky. Premiér Petr Fiala ale zřejmě nechce přilévat olej do ohně, a tak proti schůzkám s kandidáty nic nenamítá,“ míní.

Zeman se už v minulosti vyjádřil, že proti jednomu kandidátovi se vymezuje a jeho výhrady stále přetrvávají. Dokonce použil termín, že přes jmenování navrhovaného adepta „nejede vlak“. V zákulisí se hovoří o šéfovi diplomacie pirátu Janu Lipavském, jenž má s hlavou státu rozdílné názory na zahraniční politiku, a to především na směřování k Ruské federaci i Číně. Lipavský například na jaře otevřeně podporoval, aby obě velmoci vypadly z tendru na dostavbu Dukovan. Oba se rovněž rozcházejí v pohledu na Izrael, zejména na přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, kterému je nejvyšší ústavní činitel nakloněn.

Politický komentátor si myslí, že Fiala by ze svého názoru neměl ustupovat. „Rozhodně by na svém postoji měl setrvat. Pokud by Zeman odmítl jednoho kandidáta jmenovat, Fiala by si daný resort měl stáhnout pod sebe a hned druhý den podat návrh na jmenování dotyčného znovu. Kdyby ani poté premiérovi nebylo vyhověno, měl by podat k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Je nejvyšší čas zarazit prezidentům snahy vymezovat se vůči navrhovaným členům kabinetu, čehož jsme byli už svědky v minulosti a ústava nic o takové pravomoci neříká,“ naráží tak na Václava Havla, který v roce 1998 právě Zemanovi nechtěl jmenovat na funkci ministra zahraničních věcí Jana Kavana a na post šéfa vnitra Václava Grulicha. Nakonec Havel návrhu vyhověl. Zeman si však vyvzdoroval, že v kabinetu Andreje Babiše nezasedl Miroslav Poche, který mířil na post ministra zahraničních věcí a členem vlády se nestal ani Michal Šmarda, který usiloval o resort kultury, kde jej nechtěl vidět ani samotný Babiš.

Bývalý prorektor vysoké školy CEVRO Institut tvrdí, že i přes určité názorové rozdíly by měl být vztah Zemana s Fialou korektní. „Jejich osobní chemie je sice neutrální, každý je totiž jiné povahy, ale jejich spolupráce není z minulosti zatížena žádným konfliktem. Nechovají k sobě žádnou animozitu, tedy zaujatost,“ vysvětluje. Znalec tuzemského politického systému se neodváží predikovat, zda budoucí vláda si u občanů získala sympatie, když už předem avizuje, že očkování nebude povinné, zatímco dosluhující Babišův kabinet o povinnosti uvažuje. „Vakcinace je tak polarizující téma, že se nezavděčíte žádné skupině. Odpírači budou takovou zprávu kvitovat, u jiných si naopak Fialův kabinet pokazil svůj obraz ještě před nástupem do Strakovy akademie, neboť očkování je pro ně primární,“ soudí.

Piráti jsou stále frustrováni z voleb, proto útočí

Specialista na volební a stranické systémy je přesvědčený, že předseda ODS zvládne urovnat uvnitř pětikoalice řadu sporů. O náznak konfliktu se na sklonku minulého týdne postaral bývalý pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, když média vyzval, aby se ohledně údajného střetu zájmu člena Starostů a Nezávislých (STAN) Věslava Michalika, bývalého kandidáta na ministra průmyslu a obchodu, jehož místo má zaujmout Jozef Síkela, zaměřili i na Pavla Blažka z ODS, adepta na resort spravedlnosti. Ferejnčík upozorňoval, že i u něj může hrozit údajný střet zájmů, když kandidátova manželka je exekutorkou a v kauze Stoka, v níž se jedná o ovlivňování veřejných zakázek brněnské radnice, jej vyšetřuje policie.

Blažek takové nařčení vehementně popírá a tvrdí, že jeho jméno v souvislosti s kauzou Stoka vůbec nezaznělo. „Jsem přesvědčený, že vládní pětikoalice bude fungovat na bázi K 5, tedy, že ke klíčovým tématům se výhradně budou vyjadřovat předsedové jednotlivých stran a zároveň jej budou i řešit. Pokud takové nařčení na Blažkovou adresu nebude prezentovat Ivan Bartoš, pak se jím Petr Fiala ani zabývat nebude.“ Mrklas se domnívá, že od Ferjenčíka se nejednalo o žádný cílený útok. „Je nutné si uvědomit, že u Pirátů je stále patrná frustrace z říjnových voleb, která stále rezonuje a neodezněla. Navíc moc dobře tuší, že i bez nich by koalice fungovala dál. Jsou to pouze takové výkřiky, jak na sebe upozornit.“

Mrklas si nemyslí, že každý politolog má ambici stát se premiérem jako jeho profesní kolega Petr Fiala. „On není jen profesorem politologie. Pro výkon ministerského předsedy má osobní rysy, jimiž se mu povedlo konsolidovat ODS a znovu ji dostat do vlády. Fiala je takový homo politicus, jak říkám. I když nebyl vrcholně známý, pravidelně vyjadřoval své postoje a své názory vždy nějakou formou prezentoval, a to dokonce i před Listopadem 1989. Rozhodně se tedy nejedná o nepopsaný list,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Ladislav Mrklas.