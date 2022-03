Fiala nevyloučil novelu rozpočtu během roku, mohou vzrůst dotace na zaměstnávání postižených

Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích v odpovědi na dotazy bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Sněmovna má příští čtvrtek schvalovat státní rozpočet, který připravila právě Fialova vláda.

Fiala zopakoval to, co řekl již v odpovědi na předcházející interpelaci, kterou vznesl bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), a to, že vláda nechce dál setrvávat v rozpočtovém provizoriu a chce schválit rozpočet co nejdříve. "Já ale nemohou vyloučit, a říkám to nerad, ale nemohu vyloučit, že budeme muset přistoupit v průběhu roku ještě k nějaké novele," připustil. Varoval proto před tím, aby se v nynějším návrhu dělaly dramatické úpravy, když vláda ani neví, jaké přesně dopady budou.

Vláda už avizovala, že chce přesunout v rozpočtu 1,8 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a na humanitární pomoc této zemi. Ve středu vláda rozhodla o zvýšení rozpočtu ministerstva obrany o jednu miliardu korun. Dopady na ekonomiku budou spíše nepřímé a neměly by být dramatické, míní premiér. Poukázal například na to, že vzájemný obchod s Ruskem představuje 2,5 procenta českého exportu. Odhadovat, co udělá nynější situace s českou ekonomikou, je podle něj věštěním z křišťálové koule.

Expremiér Babiš ve svojí interpelaci vyzval Fialu, aby předložil nový návrh rozpočtu a dal v něm peníze lidem. Babiš prohlásil, že návrh rozpočtu z pera současné Fialovy vlády má “totálně podseknuté” příjmy. Poukazoval například na to, že jen lednová makroekonomická predikce zvýšila odhad příjmů rozpočtu o 62 miliard korun. Ptal se premiéra, proč nechce tyto peníze vrátit lidem. Vyzval Fialu, aby dal 21 miliard korun důchodcům, za 19 miliard odpustil poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energií a na šest měsíců zavedl nulovou dan z přidané hodnoty na teplo, elektřinu a plyn.

Fiala však návrh současné vlády hájil a poukazoval na to, že i s nižším schodkem dává víc peněz na některé účely. Babiš tvrdí, že březnová makroekonomická predikce umožní další zvýšení odhadovaných příjmů rozpočtu. "Makropredikce v březnu vám znovu dá peníze. Takže já vás žádám, já vím, že nás přehlasujete, ten rozpočet, udělejte nový rozpočet," řekl Fialovi.

“Když jste byl premiérem, tak to s tím rozpočtem nevypadalo zrovna moc dobře,” reagoval Fiala. Babišově vládě například vyčetl to, že zvýšila státní dluh o 50 procent na 2,4 miliardy korun. Fiala uvedl mimo jiné, že vláda přidává 21 miliard na zvýšení důchodů nebo pět miliard korun na kompenzace podnikatelům za proticovidová omezení. Babišově vládě vyčetl, že na tyto účely nedala nic.

Fiala: Dotace na zaměstnávání postižených by mohla vzrůst ve druhé půli roku

Příspěvek od státu na výdělek lidí s handicapem by mohl vzrůst ve druhé polovině roku. Ve Sněmovně to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS) na dotaz Lucie Šafránkové (SPD), podle níž se situace na chráněném trhu práce zhoršuje. Firmy s více než polovinou postižených pracovníků nyní mohou získat na zaměstnance nejvýš 13.600 korun.

"Zástupcům zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením bylo ze strany ministerstva práce a sociálních věcí přislíbeno, že pokud to stav veřejných financí dovolí, tak bude zvýšení příspěvku řešeno ve druhé polovině roku," uvedl Fiala. Šafránková poukazovala na to, že minulá vláda navrhovala růst příspěvku od ledna, nový kabinet od tohoto kroku ustoupil.

Loni ve druhém čtvrtletí pobíralo příspěvky 3613 zaměstnavatelů s víc než polovinou handicapovaných pracovníků, dostávali je na 64.718 lidí. Předloni úřady práce vyplácely podporu 3575 firmám na 63.239 postižených zaměstnanců. O rok dříve bylo firem 3327 a podpořených pracovníků 59.142.

Minulá vláda navrhovala zvýšení příspěvků od ledna o 600 korun, nebo o 1000 korun, a to i kvůli postupnému růstu minimální mzdy. Částka se upravovala naposledy předloni od října, kdy se na příspěvku přidalo 800 korun.