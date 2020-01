Fiala obhájil vedení ODS, místopředsedou je Stanjura

Z pléna proti němu kandidovali radní pro Prahu 6 Marie Kubíková a bývalý bulvární novinář a starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Ten v kandidátském projevu ODS kritizoval za neschopnost prodat práci, kterou odvádí. Stanjura ve volbě získal 322 z 500 odevzdaných hlasů, pro Novotného a Kubíkovou hlasovalo po šesti desítkách delegátů. Večer ještě delegáty čeká volba zbytku vedení strany a prezentace kampaně.

Setkání stovek občanských demokratů se celý den neslo v duchu kritiky současné vlády a příprav na podzimní krajské a senátní volby a sněmovní volby o rok později. ODS v nich má podle Fialy ambici zvítězit a stát se vládní stranou.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš není neporazitelný, zdůraznil Fiala s odkazem na výsledky ODS v loňských evropských volbách. Až krajské a senátní volby na podzim podle něj ukážou, v jaké konstelaci mohou do sněmovních voleb jít současné středopravicové strany opozice. Odhaduje, že z pětice dosavadních stran se dají dohromady tři. Jaké, dosud neví. O potřebném spojenectví mluvili na kongresu i lídři TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

Fiala a další řečníci kritizovali vládu za to, že nemyslí na budoucnost. Premiéra s jeho investičním plánem přirovnal staronový předseda ODS k baronu Prášilovi. Příští sněmovní volby podle něj budou referendem o tom, jestli má být politika "show a festival výtržností, nebo solidní práce".

V projevu před svým znovuzvolením také řekl, že chce vést tažení proti populismu a "mistrům facebookových lží". Pokud by se ODS ujala vlády, slibuje zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury tak, aby dosáhly tří procent HDP. Investice do školství by měly stoupnout na pět procent HDP, do výzkumu a inovací by mělo jít jedno procento. Peníze na to chce ODS vzít vedle úspor na správě státu ze sta miliard, které současná vláda podle Fialy nešetrně rozhazuje.

Na heslo kampaně ODS Země, která vítězí reagoval na twitteru Babiš. "Je super a naprosto pravdivé, ČR skutečně vítězí. Díky hnutí ANO a už sedmý rok, kdy ODS není ve vládě," uvedl. Posledním velkým počinem občanských demokratů podle něj bylo, že "zplodila nějakého AB a hnutí ANO". Rozumnou míru ambicí pak popřáli Fialovi komunisté podporující Babišovu vládu. "Modrý pták s poněkud pochroumanými křídly, a přesto nezřízenou touhou vládnout. Chybí sebemenší sebereflexe nebo náznak lítosti nad tím, kam v minulosti zemi dovedl," uvedl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Lídři dalších stran gratulace nemínili ironicky a vzkázali ODS, že se těší na další spolupráci.

ODS má nyní zhruba 14.000 členů. V podzimních volbách plánuje uhájit vedoucí pozici v Senátu a získat vedení některých krajů. Nyní hejtmana nemá.