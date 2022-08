Fiala ocenil Mlejnkovo rozhodnutí rezignovat

Očekává, že krok povede k zklidnění situace v oblasti, která je pro bezpečnost České republiky důležitá, sdělil ve vyjádření pro ČTK. Opoziční hnutí ANO trvá na tom, že odstoupit musí Rakušan, uvedl jeho předseda Andrej Babiš. Na čtvrteční schůzi k nedůvěře vládě se podle něj nic nemění.

Mlejnek své rozhodnutí dnes potvrdil serveru Lidovky.cz, blíže to nechtěl komentovat. Část poslanců jak z opozice, tak i z vládních Pirátů vyzvala k výměně šéfa civilní rozvědky kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, obviněným v korupční kauze Dozimetr. Aféra kolem Mlejnka je také jedním z důvodů, proč opoziční hnutí ANO a SPD podala podnět ke svolání sněmovní schůze k vyslovení nedůvěry vládě.

Rakušan dříve mnohokrát uvedl, že Mlejnek má jeho důvěru. "Jeho rozhodnutí ovšem chápu, tlak na něj, jeho rodinu i službu samotnou byl enormní," poznamenal vicepremiér.

"Oceňuji rozhodnutí pana ředitele Mlejnka. Očekávám, že jeho krok povede ke zklidnění situace v oblasti, která je pro bezpečnost ČR důležitá," uvedl předseda vlády Fiala.

Šéf klubu Pirátů Jakub Michálek Mlejnkovo rozhodnutí ocenil. "Máme tu válku a energetickou krizi a musíme veškeré úsilí soustředit na to, abychom naši zemi tímto náročným obdobím zdárně provedli," napsal na twitteru. Pomoc očekává i od opozice.

Hnutí ANO trvá na tom, že odstoupit musí Rakušan, uvedl na twitteru Babiš. Na čtvrteční schůzi k nedůvěře se nic nemění, za druhý důvod pro ni považuje to, že vláda podle něj nezvládá energetickou krizi. "Mlejnek byl jen jedním z mnoha. Kolik takových 'prověřených' lidí asi dosadil STAN do funkcí?" tázal se. "Rakušan musí odstoupit. Trváme na tom. A zítra to před hlasováním o nedůvěře vládě Petra Fialy důrazně uslyší celá Česká republika," napsal Babiš.

"Pan Mlejnek musel být zjevně pod extrémním tlakem a lidsky asi té jeho rezignaci rozumím," řekl dnes novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Vláda podle něho Mlejnka k odstoupení nenutila, naopak se za něho postavila. "Já vycházím z toho, že jeho rezignace byla čistě jeho rozhodnutím, a předpokládám, že byla reakcí na mediální tlak a na ten hon, který na něj byl spuštěn," dodal Síkela.

Mlejnek dříve uvedl, že se s Redlem scházel v minulosti pracovně, ale že nemohl vědět, že bude Redl v budoucnosti stíhán. Schůzky se uskutečnily v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti a vyhledával pro ni nové příležitosti. Mlejnek popřel, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí. Rakušan dříve uvedl, že důvodem k odvolání Mlejnka z čela zpravodajské služby by bylo nezískání bezpečnostní prověrky na úroveň přísně tajné.

Policisté v červnu v kauze Dozimetr obvinili kvůli hospodaření v pražském dopravním podniku více než deset lidí. Patří k nim vedle Redla už bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček a někdejší člen představenstva podniku Matej Augustín. Redl byl už v minulosti stíhán v souvislosti s trestnou činností Radovana Krejčíře. Podle serveru iROZHLAS.cz unikl v těchto kauzách postihům kvůli údajné psychické nemoci. Od roku 2008 je Redl podle soudů oficiálně částečně nesvéprávný a potřebuje opatrovníka.