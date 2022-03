Fiala odmítá výtky, že vláda zapomíná na Čechy. Promluvil o sankcích

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) při hodnocení první stovky dní Fialovy vlády ČTK řekl, že kabinet v rámci záslužné pomoci Ukrajincům nesmí zapomínat na vlastní občany. Ti se podle Babiše vinou nečinnosti vlády propadají do chudoby. "Já tato slova chápu jako pokus poštvat českou společnost proti uprchlíkům, což pokládám za absolutně chybné," řekl Fiala. "To ty lidi máme nechat na ulici, nebo co by si pan Babiš představoval?" podotkl.

Česko pomocí Ukrajincům pomáhá i vlastním občanům, doplnil Fiala. "My jim dáme základní pomoc, čímž jim umožňujeme, aby se co nejrychleji adaptovali na situaci v ČR. My jim nabízíme práci, jejich děti dáváme do školy - to všechno brání případným sociálním problémům, nezvládnutí té situace a je to nepřímo ochrana českých občanů," vysvětlil premiér. Pomoci lidem bez domova a bez prostředků, kteří utíkají kvůli záchraně života, je podle něj lidskou povinností.

Fiala dnes znovu odmítl zavádět plošná opatření, jež by lidem ulevila od dopadů inflace. "Plošná opatření pomáhají i těm, kteří pomoc nepotřebují, jejich efekt bývá sporný, a nakonec to vždy někdo zaplatí, zaplatí do střední třída ze svých daní a zaplatí i to, co je zbytečné," řekl.

Česko si samo s uprchlíky z Ukrajiny neporadí, plány pomoci vítá

Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) je jasné, že Česko samo si s náporem válečných uprchlíků z Ukrajiny neporadí. Novinářům během summitu v Bruselu dnes řekl, že proto vítá plány Evropské unie se finančně podílet na zvládání této zátěže.

"Jasné je, že si s tím sami neporadíme, ta zátěž na některé země je enormní," řekl premiér. Dodal, že do Česka od začátku ruské invaze na Ukrajinu, která začala přes měsícem, přišlo 300.000 lidí. To zhruba odpovídá třem procentům obyvatel ČR. Připomněl, že ministerstvo financí spočítá náklady, jaké Česku v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny vznikly, a má sestavit jejich odhad na příští měsíce.

Evropská komise upraví nástroje, které má pro řešení takových krizí k dispozici. "Mluví se i o využití strukturálních fondů, což je za normálních okolností běh na dlouhou trať, ale ty nástroje by měly být upraveny tak, aby se peníze z nich daly využít rychleji," řekl premiér.

Z Ukrajiny před válkou podle údajů OSN uprchlo do jiných zemí více než 3,5 milionu lidí. Největší část jich zamířila do Polska.

Unijní summit se ve čtvrtek shodl na tom, že vytvoří fond na poválečnou obnovu této východoevropské země, kterou 24. února napadlo Rusko. Fiala tento plánovaný fond označil za "jistý Marshallův plán" pro Ukrajinu.

Fiala: EU i USA jsou přesvědčeny, že sankce proti Rusku fungují

Evropská unie i Spojené státy jsou přesvědčeny, že sankce, které dosud uvalily na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu, fungují. Dnes, druhý den unijního summitu, to novinářům řekl český premiér Petr Fiala. Podotkl ale, že není možné, aby jejich dopad na Moskvu byl okamžitý.

"Ty sankce jsou rozsáhlé, hluboké a zasahují Rusko, jeho elity, jeho ekonomiku a čím déle budou trvat, tím budou účinnější," řekl Fiala.

Evropská komise podle něj připraví další, už pátý balíček sankcí, který bude rozšiřovat a zpřesňovat současná opatření. Unijní exekutiva se také bude snažit zjistit, zda sankce obsahují mezery, kterými by šly obcházet, a bude chtít tyto mezery zacelit. Komise podle Fialy balíček představí v nejbližší době.

Před začátkem nynějšího summitu některé členské země sedmadvacítky požadovaly výrazné zpřísnění současných opatření proti Rusku. Například Polsko a pobaltské státy se vyslovily pro embargo na dodávky ruského plynu a ropy do EU, což ale z ekonomických důvodů odmítá třeba Německo, Maďarsko nebo Nizozemsko.