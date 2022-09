Fiala považuje senátní výsledky Spolu a ODS za velmi nadějné

Ovládnutí pražského magistrátu v barvách vládní pětikoalice očekává přes podle ní někdy nevybíravou kampaň Pirátů předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Fiala hodnotí jako velmi nadějné průběžné výsledky senátních voleb. "Komunální volby je zatím obtížné komentovat. Očekávám ale dobrý výsledek," uvedl. Kampaň, která volbám předcházela, byla podle něj jedna z nejvyhrocenějších.

Premiér si přeje, aby Vystrčil zůstal v čele horní komory. Funkci podle něj vykonává s obrovskou pracovitostí a důstojností a Senát skvěle reprezentuje v Česku i v cizině. "Věřím, že obhájíme pozici nejsilnějšího klubu a budeme mít dál předsedu Senátu," řekl. Vystrčil po sečtení zhruba 70 procent okrsků drží v jihlavském obvodu první místo se 45 procenty hlasů před kandidátkou ANO Janou Nagyovou (31 procent).

Povolební vyjednávání nechávají občanští demokraté na místních organizacích. Vedení strany preferuje, aby v městech a obcích vznikala spojení kopírující složení vládní koalice Spolu a Pirátů se STAN. "Ale voliči rozdávají karty různě a někdy by to nebylo početně možné," uvedl Fiala. Vylučuje však koalice s SPD a komunisty. Také podle Pekarové Adamové budou koalice záviset na místních dohodách. V Praze předpokládá vítězství a existuje podle ní velká snaha zopakovat vládní spolupráci i přes podle ní nevybíranou kampaň Pirátů na adresu kandidátů Spolu. Fiala nechtěl situaci v hlavním městě komentovat, uvedl však, že vítězstvím by pro něj bylo, aby ODS vyhrála v Brně, kde bydlí.