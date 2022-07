Fiala předpokládá, že Parlament ratifikuje vstup Švédska a Finska do NATO na podzim

Přístupové protokoly obě severské země podepíší v úterý. Právě formální přizvání Finska a Švédska k jednáním o vstupu do aliance bylo jedním z hlavních výsledků summitu NATO v Madridu, který se uskutečnil tento týden. Umožnila to dohoda obou severských zemí s Tureckem, které dosud mělo ke vstupu Švédska a Finska do aliance výhrady.

Poté, co budou podepsány přístupové protokoly, musí dokumenty ratifikovat parlamenty všech 30 členských zemí NATO. Dvojice skandinávských států požádala o vstup v květnu pod dojmem ruské invaze na Ukrajinu.

"Jsme připraveni v podstatě také co nejrychleji přistoupit k ratifikaci. U nás to musí schválit obě komory Parlamentu. Předpokládám, že v průběhu začátku podzimu bychom to měli mít hotovo," řekl Fiala. Také Heger očekává brzké schválení na Slovensku. Rozšíření aliance je podle něj významným krokem pro budoucnost Evropy i světa.

Lídři členských zemí NATO se také zavázali zajistit dodatečné síly pro východní křídlo bloku. Konkrétní plány se nyní budou připravovat. "Určitě budou hrát roli nejen politické aspekty, ale také vojenské," řekl Fiala. Je potřeba podle něj vyhodnotit, kde je potřeba jednotky mít a jaké.

Česko aktuálně velí mnohonárodnímu bojovému uskupení NATO na Slovensku. Formující se uskupení vzniklo letos na jaře v reakci na rozhodnutí NATO posílit své východní křídlo po ruské invazi na Ukrajinu.