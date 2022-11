Fiala promluvil o účasti českých firem na obnově Ukrajiny i obnovení dodávek obilí

Největší poptávka je podle Fialy v odvětví dopravy, zdravotnictví či energetiky včetně jaderné.

Fiala uvedl, že cesta osmičlenné vládní výpravy splnila svůj účel a byla přínosem pro Českou republiku i podporu Ukrajiny. "Budeme dál pokračovat ve vojenské a humanitární pomoci," uvedl s tím, že Česko bude působit v tomto směru i na ostatní země.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) diskutovala v Kyjevě možnost třítýdenních kurzů pro ukrajinské vojáky organizovaných ČR i možnost dalších návazných kurzů. Jednala i o založení podniku, který by se podílel na opravách ukrajinské vojenské techniky.

S opravou a obnovou poničené infrastruktury na Ukrajině může podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) pomoct řada humanitárních programů, jednal i o možnostech pro uprchlíky, v případě, že konflikt s Ruskem bude pokračovat.

Čeští ministři v čele s Fialou jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta měla vyjádřit jasnou podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a rovněž podpořit ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Členové obou kabinetů jednali také o poválečné obnově Ukrajiny. Česká delegace přijela do Kyjeva krátce poté, co se ukrajinská metropole opět stala terčem ruského vzdušného útoku.

Fiala: Cestu k obnovení dodávek obilí je třeba hledat s Ukrajinou a Tureckem

Cestu k obnovení dodávek obilí z ukrajinských černomořských přístavů je podle premiéra Petra Fialy (ODS) třeba nalézt za pomoci zemí, které se podílely na porušené dohodě, tedy Ukrajiny a Turecka. Uvedl to po příletu z cesty českých ministrů do Kyjeva, během jednání s ukrajinským prezidentem hovořil Fiala o změně ruské pozice s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Situace je vážná, budeme na ni muset reagovat. Co se podařilo domluvit, cesta pro zemědělské produkty, je velice důležité pro spoustu zemí severní Afriky a Asie. Že Rusko dohodu nedodržuje je vážná věc, musíme nalézt cestu za pomoci těch, co se na dohodě podíleli, to je Turecko a Ukrajina," uvedl Fiala. Dodal, že mezinárodní společenství si nemůže dovolit destabilizaci například v pásu severní Afriky.

Rusko v pondělí pozastavilo obilnou dohodu, umožňující vývoz obilí z ukrajinských černomořských přístavů, kvůli ohrožení bezpečného koridoru. Ruský prezident Vladimír Putin v pondělí prohlásil, že koridor byl částečně využit při útoku na ruskou Černomořskou flotilu v Sevastopolu. Podle tiskových agentur také řekl, že ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu byly odplatou za sobotní útok na Sevastopol, ale že Rusko ještě nepředvedlo vše, co by mohlo udělat.

Turecko, OSN a Ukrajina v pondělí vyjádřily odhodlání pokračovat v obilné dohodě umožňující vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře.

V reakci na ruská obvinění, že Ukrajinci k útoku na Sevastopol zneužili civilní lodě v bezpečném plavebním koridoru, zástupce generálního tajemníka OSN Martin Griffiths na jednání Rady bezpečnosti OSN řekl, že žádná civilní loď neplula tímto koridorem v noci na sobotu, kdy se útok na Černomořskou flotilu odehrál. Nikdo podle něj neplul v koridoru ani v neděli a žádné plavidlo o víkendu nehlásilo incident.