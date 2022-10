Fiala s ohledem na situaci rozumí plánu na širokou koalici v Brně

V pořadu Napřímo televize Nova uvedl, že sice preferuje koalice na vládním půdorysu, ale brněnští politici se rozhodli pro širší uskupení a uvidí se. Zasahovat může podle svých slov do skládání koalic v obcích pouze radou.

"Rozhodli se tímto způsobem, protože chtějí realizovat některé strategické projekty a chtějí mít pro ně co nejširší podporu," uvedl. Dodal, že situaci komplikuje i to, že lidovci nešli do voleb v Brně s ODS a TOP 09, ale Starosty.

Vítězná ODS s TOP 09 chce v Brně vytvořit širokou koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráty i ČSSD. Jednička ODS s TOP 09 Markéta Vaňková (ODS), která by měla zůstat v čele radnice, širokou koalici zdůvodnila těžkým obdobím v souvislosti s ekonomikou, válkou i covidovou pandemií. V pondělí se chce se zástupci stran setkat, aby se strany vyjádřily k jejímu návrhu. Zástupce oslovených stran nabídka na širokou koalici překvapila, vnitrostranicky ji projednají. Pokud koalice vznikne, v opozici zůstane SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno. Dosud vedla Brno koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD.

Koalice by v případě potvrzení měla 46 mandátů. Volby v Brně vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů mezi 55 zastupiteli. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.