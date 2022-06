Fiala se během interpelací střetl s poslancem ANO kvůli pomoci lidem

"Lidé jsou po krk v rybníku a vy jim nabízíte deštník, aby nezmokli," prohlásil Kukla. Připomněl razantní růst cen energií nebo zvyšování úrokových sazeb u hypoték. Fiala opáčil, že by se neměl "deštníku" vysmívat. Lidé by se podle něho měli podívat, co konkrétně jim může pomoci.

Ministerský předseda poukazoval například na to, že na příspěvek na bydlení mají nárok další stovky tisíc domácností. V dubnu stát vyplatil na těchto podporách podle něho 697 milionů korun pro 165.000 domácností, průměrná výše tedy činila zhruba 4200 korun. "Tak to mně, prosím, neříkejte, že to není podstatné," řekl Fiala.

Kukla potom dával za příklad Německo, kde díky vládním úlevám zlevnily pohonné hmoty. Fiala ale podotkl, že benzin i nafta jsou tam dražší než v Česku. "Nesedíme se založenýma rukama. U nafty jsme spotřební daň snížili na nejnižší možnou hranici, kterou povoluje Evropská unie," řekl. "Ovlivňujeme všechno, co je v naší moci, abychom tu cenu udrželi dole," dodal.