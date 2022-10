Fiala se v pátek zúčastní udílení státních vyznamenání

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která s ohledem na nedávné volby vykonává pravomoci předsedy horní komory, se udílení vyznamenání nezúčastní. Vadí jí to, že Pražský hrad na ceremoniál nepozval některé ústavní činitele. Server iROZHLAS.cz o víkendu uvedl, že pozvání nedostali předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Miloš Vystrčil (ODS), který by měl pokračovat jako předseda Senátu, či předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Fiala připomněl, že výzvy k ignorování ceremoniálu obdržel i před březnovým předáváním vyznamenání. Tehdy někteří z pozvaných hostů nedorazili kvůli nesouhlasu s dřívějšími Zemanovými názory na ruského prezidenta Vladimira Putina. Fiala se ale zúčastnil, své rozhodnutí tehdy označil za principiální.

Předseda vlády dnes mimo jiné poznamenal, že se ceremoniálu zúčastní hosté z řad velvyslanců, diplomatů, příslušníků ozbrojených sil, vyznamenaných a jejich blízkých. "A naprostá většina z nich půjde na oficiální oslavu státního svátku země, kterou mám tu čest nyní reprezentovat jako předseda vlády. A právem čekají, že tam budu přítomen," uvedl Fiala.

Po sestavení vlády Spolu a Pirátů se STAN si Fiala podle svých slov zvolil cestu komunikace a snaží se hledat vzájemné cesty mezi nejvyššími představiteli země. "Není to jednoduché a u mých voličů ani nijak populární. Ale je to nutné v zájmu České republiky. A minimálně v její zahraniční politice se to vyplácí. Nebudu toto svoje rozhodnutí měnit několik měsíců před koncem mandátu současného prezidenta republiky," dodal premiér.

Na předávání ocenění nepřijdou podle dřívějšího zjištění ČTK i někteří poslanci, hejtmani nebo rektoři. Velká část z nich tento pátek ještě neměla pozvánku na 28. října a například někteří rektoři se chtějí omluvit z pracovních důvodů nebo kvůli cestám do zahraničí.

Poslední předávání státních vyznamenání se konalo v březnu. Zeman při něm vyznamenal osobnosti, kterým se rozhodl řády a medaile udělit v letech 2020 a 2021. Loni a předloni se totiž tradiční ceremoniály 28. října nekonaly kvůli koronavirové pandemii a pobytu prezidenta v nemocnici.