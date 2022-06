Fiala věří, že restrukturalizace ČEZ by se mohla uskutečnit do dvou let

— Autor: ČTK

Je důležité, aby Česká republika měla rozhodující vliv na kritickou a energetickou infrastrukturu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je restrukturalizace společnosti ČEZ, která by se mohla uskutečnit do dvou let. Český premiér Petr Fiala to dnes řekl novinářům v Bruselu před zahájením dvoudenního summitu Evropské unie.