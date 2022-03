Fiala vysvětlil, proč se rozhodnul zúčastnit se udílení vyznamenání

Prezident Miloš Zeman dnes předá státní vyznamenání za loňský a předloňský rok. Ve Vladislavském sále ocení přes šedesát lidí. Ceremoniál se koná netradičně na výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Předchozí termíny musely být zrušeny kvůli koronavirové pandemii a prezidentově onemocnění. Někteří z pozvaných hostů večer na Pražský hrad nepřijdou kvůli nesouhlasu s dřívějšími Zemanovými názory na ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Dnešního udílení státních vyznamenání se zúčastním, i když vím, že tím zřejmě nepotěším některé své příznivce. Moje rozhodnutí je ale principiální. Jdu tam jako předseda vlády, jenž si dal za úkol mluvit se všemi klíčovými politickými reprezentanty a jenž chce zemi primárně spojovat," sdělil ministerský předseda.

"Jsem rád, že se mi to za tři měsíce ve funkci zatím daří. A chci připomenout, že i díky tomu je v současné kritické mezinárodní situaci Česká republika schopna vystupovat a mluvit navenek jednotně. V minulosti se to ne vždy dařilo, ale dnes je to přímo životně důležité," doplnil Fiala.

"Uvědomuji si ovšem všechny souvislosti, a proto jsem v minulosti jako opoziční politik tyto akce většinou nenavštěvoval. Rozumím všem vznášeným pochybnostem, svým spolupracovníkům a kolegům jsem v případě jejich dotazů doporučil, ať se rozhodnou podle svého svědomí. Svoji roli předsedy vlády ale chápu mimo jiné i jako soubor povinností, kam patří i reprezentace vlády v případě udílení státních vyznamenání," uzavřel premiér.

Ceremonii by mělo podle Hradu přihlížet asi 600 hostů. Někteří z pozvaných ale odmítli přijít, nedostaví se například předsedové parlamentních komor Miloš Vystrčil (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), a to kvůli dřívějšímu proruskému postoji prezidenta. Přítomna naopak bude většina členů vlády.

Na Hradě dnes v poledne zavlála vlajka Ukrajiny k vyjádření solidarity se zemí, která je více než deset dnů zmítaná válečným konfliktem. Při vyvěšování vlajky zazněla ukrajinská a česká hymna. Hradní stráž vlajku za přihlížení kolemjdoucích na Hradčanském náměstí vyvěsila vedle české státní vlajky na prvním nádvoří, a to na stožárech, kde běžně vlají vlajky ČR a Evropské unie. Hosté večerního ceremoniálu budou vyzváni, aby Ukrajinu podpořili finančně. Následná recepce byla zrušena.