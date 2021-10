Filip a zbytek vedení KSČM kvůli prohraným volbám rezignovali

"Rezignoval i celý výkonný výbor KSČM, ale až k datu mimořádného sjezdu 23. října," řekl Filip novinářům. Uvedl, že ho mrzí, že se nesjednotily levicové síly a lidé zvolili jiná řešení. "Uvidíme, jak to liberálně-konzervativní řešení, které vzešlo z voleb, bude fungovat ve prospěch občanů a jak dlouho nebudou lidé vnímat nedostatek levicových návrhů," řekl.

Dnešní plánované jednání výkonného výboru komunistů údajně okamžitou změnu ve vedení strany původně řešit nemělo. Ti, kteří doufali ve vstup do Sněmovny, na něm chtěli ustavit poslanecký klub strany.

Komunisté získají zhruba 3,6 procenta, což je zhruba polovina výsledku z roku 2017. Tehdy měli 7,76 procenta a 15 mandátů, podobný výsledek označil Filip na jaře za cíl KSČM. Poslední průzkum agentury Median komunistům předpověděl zisk 4,4 procenta. "Velmi mě to překvapilo, protože před několika týdny i průzkumy veřejného mínění oscilovaly kolem pěti procent. Když jsem se setkával s občany, tak ani na náměstích ani na ulicích při osobní kampani tomu nic nenasvědčovalo. Jednou z možnou příčin je únava ze stávajících politických stran," sdělil Filip, kterému se podle jeho slov nepodařilo překlenout rozpory mezi levicovými stranami.

"Sociální demokracie nebyla ochotná zrušit Bohumínské usnesení. Pokud to lidem nevadí, že nebude levice, je to jejich rozhodnutí. Ale zúžení politického spektra na konzervativce a liberály se mi jeví jako dlouhodobě nemožné a vede to k poruchám, které vidíme například v Polsku," konstatoval.

Vedení KSČM slíbilo rezignaci už loni na podzim v reakci na prohru ve volbách do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Dostali se pouze do čtyř krajských zastupitelstev ze 13 a ztratili křeslo hejtmana v Ústeckém kraji. Kvůli epidemickým opatřením pak ale několikrát KSČM posunula volební sjezd a Filip ustál hlasování o své odvolání na zasedání ústředního výboru. Rezignaci na stranickou funkci z loňského podzimu potvrdila letos v létě pouze europoslankyně Kateřina Konečná, která je považovaná za nejpravděpodobnější Filipovu nástupkyni.

KSČM, která letos slavila 100. výročí, zatím ve Sněmovně nechyběla, doposud byla vždy v opozici. Podporovala ale poslední menšinovou vládu ANO a ČSSD.