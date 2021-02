Filip varoval před tím, aby podmínky voleb do PS určoval Senát

Podle Filipa se zřejmě bude nutné smířit s tím, že na předpisu nebude úplná shoda. Nutné je podle něj najít kompromis, který podpoří většina obou komor. "Byl bych nerad, aby byl Senát tím, kdo určuje podmínky voleb do Sněmovny. My se také Senátu do jejich jednacích řádů nevměšujeme, nesnažíme se získat nějakou nadvládu nad Senátem," uvedl.

Pokud by Senát zablokoval případnou dohodu Sněmovny, bylo by to podle Filipa velmi nebezpečné. Za jednu z možných variant považuje i to, že by se přijala úprava pro letošní říjnové volby a po nich by vznikla pracovní skupina obou komor a připravila komplexní novelizace volebních kodexů.

Filip by byl rád, aby principy dohody vznikly do konce února. "Aby pak ministerstvo vnitra napsalo ten zákon tak, aby už v březnu jsme o něm mohli jednat jako o textu zákona," uvedl. Ústavní soud podle něj vytvořil na ústavní činitele nepřiměřený tlak.

Ústavní soud tento týden ve volebním zákoně zrušil mimo jiné způsob přepočítávání voličských hlasů na poslanecké mandáty. Sněmovní strany se chystají o nové úpravě, která se uplatní i při letošních již vyhlášených volbách, jednat v úterý odpoledne. Schůzka vedení Senátu a jeho klubů se uskuteční v úterý večer. K přijetí volebních úprav je třeba souhlasu obou parlamentních komor, poslanci nemohou Senát přehlasovat.