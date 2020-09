Firmy opět musí platit odvody. Sněmovní komise je pro zachování úlev do konce roku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát by měl odpouštět sociální odvody firmám do 50 zaměstnanců i minimální zálohy na sociálním pojištění živnostníkům do konce roku. Shodla se na tom dnes sněmovní komise pro posouzení účinnosti vládní pomoci v době epidemie koronaviru, řekl novinářům její předseda Zbyněk Stanjura (ODS).