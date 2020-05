Firmy zřejmě budou moci odložit úhradu sociálních odvodů

Z dlužné částky by firmy platily podle vládního návrhu pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Penále by tak činilo asi čtyři procenta ročně. Možnost odkladu sociálních odvodů má posílit likviditu zaměstnavatelů, kteří se potýkají s krizí kvůli epidemii nového koronaviru.

Jurečka uvedl, že jeho pozměňovací návrh znamená větší pomoc zaměstnavatelům, peníze na sociální odvody si budou moci ponechat o měsíc déle. "Je to nejefektivnější pomoc firmám v této době," napsal ČTK Jurečka.

Opoziční občanští demokraté navrhují snížení odvodů o pětinu až o čtyři pětiny za květen až srpen. Všichni zaměstnavatelé by podle pozměňovacího návrhu Jana Bauera (ODS), jak je ve sněmovním systému, mohly odvést za květen a červen o 20 procent méně. U firem zasažených krizí by úleva za květen a červen činila 80 procent a za červenec a srpen 40 procent. Platby za květen a červen by zaměstnavatelé mohli uhradit bez jakéhokoli penále až do 20. prosince a za červenec a srpen až do 20. února příštího roku. Vládní návrh zákona Bauer pokládá za "hraní si na pomoc". "Nikomu to nepomůže, pouze posouvá problém za čtyři procenta o pár měsíců," řekl ČTK.

SPD chce podle pozměňovacích návrhů své poslankyně Lucie Šafránkové nulové penále nebo odklad úhrady dluhu na pojistném až do konce roku. Chce, by zaměstnavatelé mohli nadále platit odvody v hotovosti bezplatnou složenkou, nebo přímo na správě sociálního zabezpečení. Vládní návrh předpokládá výhradně bezhotovostní úhradu. Nulové penále předpokládá také úprava Pavly Golasowské (KDU-ČSL). Vládní návrh uvádí, že firmy nebudou muset hradit penále, které nepřesáhne 1000 korun.

Zaměstnavatelé uhradili na pojistném za první čtvrtletí podle důvodové zprávy vládního návrhu zhruba 86 miliardy korun. "Odložením splatnosti pojistného za tři měsíce lze dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun," stojí ve zdůvodnění. Firmy tím podle vládního materiálu získají čas pro vyřízení úvěrů podporovaných nebo garantovaných státem.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z vybraných peněz se platí třeba důchody či mateřská. Zaměstnavatel odvádí z pracovníkova výdělku 24,8 procenta, zaměstnanec pak platí dalších 6,5 procenta.

Odklad plateb se bude předpokládat automaticky, postačí tedy, když firma peníze za květen do 20. června okresní sociální správě nepošle. Stejné to podle předlohy bude v následujících dvou měsících. Pokud zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí v posunutém termínu, správa sociálního zabezpečení mu vyměří běžné penále. Měsíční přehledy budou muset zaměstnavatelé posílat sociální správě podle předlohy výhradně elektronicky.