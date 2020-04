FN Brno přijme pacienty s covid-19 z Francie, oznámil Babiš. Ambasáda děkuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Fakultní nemocnice Brno by měla v nejbližších dnech přijmout šest nemocných s koronavirem z Francie. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru s Českou televizí (ČT). Francie požádala o pomoc a česká vláda vyhověla, uvedl. Francie má nyní s umísťováním nakažených do nemocnic problémy, některé její pacienty převzalo například Německo.