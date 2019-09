Foldyna čelil vyloučení z ČSSD. Cesta do pekel, jde o mnohem víc, reagují politici

Poslanec Jaroslav Foldyna i šéf krajské ústecké ČSSD Miroslav Andrt včera přestáli hlasování o vyloučení ze strany. Na jednání předsednictva sociální demokracie se nenašlo pro jejich vyloučení dost hlasů. Na zasedání byla většina přítomných pro vyloučení obou politiků, nicméně nešlo o požadovanou nadpoloviční většinu všech členů předsednictva.

„Rozvinula se velká diskuse v tom sále, bylo zajímavé, že někteří lidé, se kterými se naprosto neshoduji na některých principech politiky, ale shodujeme se, že člověk má právo na názor, hlasovali proti,“ řekl Foldyna novinářům po jednání. V komentování toho, co se na jednání předsednictva dělo, pak pokračoval na sociální síti.

„Nejde o porážku, jde o mnohem více. Jde o to jak dál?! Před hlasováním jsem všem řekl, 30 let jsem stejný, mluvím stejně, co se změnilo, je ČSSD s vámi. I nadále budu říkat to, co si myslím,“ vzkázal Foldyna na Facebooku.

Po hlasování se ozval i další z rozporuplně vnímaných členů sociální demokracie, bývalý ministr kultury Antonín Staněk. „J. Foldyna a M. Andrt zůstávají i přes velkou snahu Grémia členy ČSSD, ptám se, na jak dlouho, než se hlasování zopakuje, ČSSD v Ostravě takové štěstí neměla,“ napsal na Twitteru.

„Vylučování členů za jiné názory je cesta do pekel. Nečekal jsem, že svoboda myšlení bude vadit straně, která bývala kdysi lidovou a demokratickou. Když chybí argumenty, nastupuje tupá síla. Je-li J. Foldyna vyloučen za to, že říká, co si myslí běžní lidé, pak to nekončí,“ konstatoval Staněk.