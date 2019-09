Žalobníček žaluj pod nosem si maluje,“ posmívá se Jaroslav Foldyna na facebooku zástupcům horní komory Parlamentu. „Senátoři nemají rádi Miloše Zemana. Někteří proto, že s ním prohráli v prezidentské volbě, jiní proto, že se jim nelíbí Zemanova politika, dalším se Zeman nelíbí jen tak. Tito senátoři se nyní rozhodli pokusit se Zemana zbavit a když už ho nedokázali porazit ve volbách, tak zkusí vůli voličů ohnout jinak – zkusí Ústavní soud,“ popisuje situaci poslanec ČSSD.

Foldyna se dokonce ani nebojí přikročit k vulgaritám. „Kdyby byl člověk trochu prostořeký, tak by mohl říci, že si senátoři chtějí s vůlí voličů vytřít p..del. Co na tom, že také oni sami jsou v Senátu z rozhodnutí voličů – i když jejich počet byl samozřejmě nesrovnatelně nižší, než počet voličů Zemanových? Senátorští voliči jsou zřejmě tak nějak lepší, takže to je něco jiného. Že návrh podali senátoři, kteří přijali usnesení o kybernetickém napadení naší země, protože o tom napadení něco říkali v televizi, už jen ilustruje situaci, která ze všeho nejvíce připomíná grotesku z politického prostředí,“ nešetří kritikou.

Senátoři jsou podle něj jacísi brouci Pytlíci české politiky, kteří chtějí odvolat přímo zvoleného prezidenta. „To, bohužel, groteska není,“ posteskl si. „Na celé věci je ale asi nejzajímavější věcí postup některých mých poslaneckých kolegů, kteří chtějí o návrhu brouků Pytlíků ze Senátu hlasovat tajně. Tomu moc nerozumím. Voliči TOP 09, STAN, Pirátů, ODS a KDU-ČSL by přece demonstrativní hlasování proti prezidentu Zemanovi jenom ocenili a tyto strany by tak jen potvrdili svůj dlouhodobý politický program, který je „zničit Zemana“, popřípadě „zničit Babiše“ . Strany jako SPD, KSČM a ANO by zase demonstrativní podporou prezidenta Zemana své voliče jistě potěšily. A pak už je tu jen ČSSD – strana, jejímuž současnému vedení bývalí voliči ČSSD začali smrdět, a proto je odehnalo a nové nepřilákalo,“ myslí si někdejší místopředseda ČSSD.

Pochopení tedy nemá ani pro své stranické kolegy. „Poslanci této (mé) strany asi už tuší, že to tak zůstane i kdyby si Jan Hamáček nechal narůst dredy a já začal nosit dlouhé vlasy, plnovous a v Poslanecké ubytovně začal těžit kryptoměnu. Poslanci ČSSD nejspíš už tuší, že jejich působení v politice pomalu končí a chtějí ještě něco získat. Přízeň voličů to v tajné volbě ale zcela jistě být nemůže – ostatně na voliče současná ČSSD už zvysoka kašle. Pokud se ve Sněmovně, ve věci žaloby na prezidenta Zemana, skutečně podaří prosadit tajné hlasování, tak se pravděpodobně staneme svědky dosud nevídaného kšeftování s hlasy, proti kterým byly dřívější „trafiky“ některým poslancům jenom slabým odvarem,“ tvrdí poslanec.

Podle něj jde o mnohem víc než kdysi - a tomu budou odpovídat i ceny. „Zároveň se do budoucna ukáže, že výsledek přímé volby prezidenta bude akceptován jenom v případě, že s ním budou souhlasit poslanci, senátoři a ti, kdo stojí za (nad) nimi. To znamená, že celá iniciativa je vlastně snahou části poslanců a senátorů přímou volbu prezidenta de facto zrušit. A ČSSD? Několik jejích poslanců si nejspíš přilepší, ale jinak ta strana poslouží pouze jako příslovečný užitečný idiot a pak zmizí v zapomnění. Má k tomu skutečně slušně našlápnuto už dlouhou dobu a tohle bude jen další urychlení zániku,“ varuje Jaroslav Foldyna.