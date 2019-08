ČSSD na tom podle průzkumů není příliš dobře. Strana podle agentury Median spadla v srpnu z červencových osmi procent na 6,5 procenta. Podle Jaroslava Foldyny za výsledky strany mohou mimo jiné ministři Tomáš Petříček a Jana Maláčová. Dlouhodobě kritizuje i pražskou ČSSD.

S tím ale Pavlík nesouhlasí. „V případě Jardy Foldyny jde jen o sebepropagaci, potřebu číst své jméno v novinách a nálepkovat všechny, kterých se bojí, protože mají jiné názory než on,“ tvrdí šéf pražské buňky.

Foldyna podle něj šíří nesnášenlivost. „Ať už jde o gaye a lesby, Romy, migranty, nebo některé soc. dem., kteří nesdílí jeho ustrašený styl a pohled na svět.“ nešetří kritikou Pavlík v rozhovoru pro Novinky.

Podle něj má Foldynova kritika Petříčka a Maláčové ještě jeden důvod. „A to ten, že jsou to úspěšní místopředsedové, kteří jsou velice pracovití. Jarda Foldyna byl také místopředseda ČSSD, ale naprosto selhal, protože soutěžil s Jiřím Zimolou o putovní medaili Michala Haška v tom, kdo víc uškodí soc. dem. v médiích,“ rýpnul si.

Foldyna se podle Pavlíka ideově naprosto rozchází s hodnotami ČSSD. „Žádný soc. demokrat by nešel na setkání s šéfem DSSS Tomášem Vandasem,“ upozornil. „Základními principy soc. dem. jsou tolerance, rovné zacházení s lidmi, solidarita. V čem je Jarda Foldyna solidární nebo tolerantní? On se každého, kdo je jiný, snaží onálepkovat a pomluvit. Žádný normální bílý heterosexuální muž se necítí ohrožen žádným pochodem gayů, a už vůbec ne ve své sexualitě. Jestli něco ohrožuje heterosexuální rodinu, tak je to mladá hezká kolegyně na pracovišti,“ vysmál se stranickému kolegovi Pavlík.

Předsednictvo už prý o vyloučení Foldyny mluvilo. „Jarda Foldyna zastupuje v ČSSD jen sebe, nikoho jiného. Ale problém je, že pokud ho má někdo vyloučit, tak jeho Ústecký kraj. A ten je nyní rozvrkočen z vlády a vylučovat nikoho nechce,“ posteskl si.

Naopak mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se na sociálních sítích Foldyny zastal. „Jaroslav Foldyna je echt sociální demokrat, který jako jeden z posledních drží hodnoty opravdové levice. Levice lidí, ne médií, neziskovek, ideologů, podržtašků a cenzorů.,“ oponuje Pavlíkovi Ovčáček.