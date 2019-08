Jak vás již server EuroZprávy.cz informoval, předseda pražské ČSSD Petr Pavlík se tvrdě pustil do svého stranického kolegy Jaroslava Foldyny. V rozhovoru pro Novinky mu vyčetl, že se nechová jako sociální demokrat a že se útoky na některé sociálně-demokratické ministry pokouší o sebepropagaci. „Základními principy soc. dem. jsou tolerance, rovné zacházení s lidmi, solidarita. V čem je Jarda Foldyna solidární nebo tolerantní? On se každého, kdo je jiný, snaží onálepkovat a pomluvit,“ tvrdí Pavlík, který dodává, že Foldyna uráží například gaye a lesby, Romy, migranty či část spolustraníků.

Foldyna si ale jeho slova nenechal jen tak líbit. Zareagoval na ně prostřednictvím facebooku. „Čerstvě vyhozený náměstek ministra školství, náš přední odborník na gender problematiku a předseda pražské ČSSD, zřejmě ve vzteku ze ztráty teplého křesla, na moji adresu uvedl několik lží, na které musím zareagovat, a to i přesto, že vím, že se říká 'orel much nelapá',“ prská Foldyna.

Pavlík je podle něj člověk, který nikdy nikam nebyl zvolen občany, ale vždy byl jen někam „dostrkán“. „Podobně jako figurka ze hry 'Člověče nezlob se', sociálnědemokratickými kmotry. Pan Pavlík proto není politik, ale pouze 'politik', či spíše jenom aktivista, jemuž byla kmotry poskytnuta politická moc. Pokládám za nutné to uvést proto, že profese politika je u nás již tak dost nepopulární a rád bych, aby její pověst nepoškozovali ještě „politici“. Společnost totiž politiky potřebuje a pokud je mít nebude, tak se vlády chopí aktivisté (ostatně; stále usilovněji se o to snaží), což nemůže v důsledku znamenat nic jiného, než teror,“ píše někdejší předseda ČSSD.

Za svými slovy o migrantech si ale dál stojí. „Pan Pavlík tvrdí, že můj pohled na svět je ustrašený, protože varuji před nebezpečími, jež plynou z imigrace ze zemí tzv. třetího světa do Evropy. Pan Pavlík by totéž měl jít říct také té 16leté dívce (a jejím blízkým), kterou v severních Čechách nedávno znásilnil černý imigrant. Znásilnil ji tedy někdo, o kom předseda pražské ČSSD Pavlík, spolu s ministrem, jenž je zodpovědný za naši bezpečnost, tvrdí, že u nás není a i kdyby náhodou byl, tak nepředstavuje větší nebezpečí, než třeba čeští důchodci. Pan Pavlík by totéž měl říct také číšníkovi, kterého v Praze zmrzačili jiní (tentokráte arabští) imigranti, kteří tu prý také nejsou a i kdyby byli, tak prý také nejsou nebezpeční. Dále by totéž pan Pavlík měl říci i pozůstalým po tisících obětech teroristických útoků spáchaných imigranty, či jejich potomky a také tisícům zmrzačených a znásilněných,“ udeřil na svého kolegu.

Poukazuje i na to, že s migranty mají problémy v řadě evropských zemí. „Totéž by měl, tento náš nebojsa z kanclu, jít vysvětlit i původním obyvatelům dnešních no-go zón, které v důsledku imigrace ze 3. světa vznikly prakticky ve všech západoevropských městech. Pan Pavlík by se rovněž mohl zeptat paní Merkelové, pana Junckera a dalších evropských politiků, proč pořád tak usilují o to, abychom si na své území aspoň nějaké imigranty vzali i my. Proč o to tak stojí, když jsou imigranti tak mírumilovní, pracovití, přizpůsobiví a celkově užiteční? Na závěr by pak pan Pavlík mohl svoji neohroženost prokázat tím, že mi přijde o mojí ustrašenosti vyprávět z očí do očí, a to nejlépe někde, kde budeme sami,“ vyzval Pavlíka k osobní konfrontaci Foldyna.

Poslanec ČSSD trvá na tom, že se chová logicky. „Nesedat na rozpálená kamna není projevem ustrašenosti, ale zdravého rozumu, sedat na rozpálená kamna není projevem hrdinství, ale imbecility. Nutit ostatní, aby si sedli na rozpálená kamna, není projevem ani hrdinství, ani imbecility, ale

pouze nebetyčného zmrdství,“ nešetří vulgaritami Foldyna.

Zopakoval i kritiku ministrů ČSSD Tomáše Petříčka a Jany Maláčové. Odmítá také slova o „setkání s panem Vandasem“. „Pan Pavlík lže. Setkání, které jej tak pobouřilo, bylo setkáním při příležitosti svěcení zámecké kaple v Příčovech u Sedlčan, nikoli setkáním s panem Vandasem. Snad je pan Pavlík schopen pochopit rozdíl. Na zmíněnou akci byli organizátorem pozváni, a požádáni o diskusní příspěvek, intelektuálové (např. sociologové, politologové, antropologové..), pedagogové (např. vysokoškolský profesor...), politici (ty jsem zastupoval např. já, ale také jeden bývalý sociálnědemokratický ministr, či poradce prezidenta..) a novináři (např. někteří členové Rady RRTV). Pan Vandas nebyl ani pozván, ani požádán o příspěvek do diskuse, ale protože byl vstup umožněn každému, tak se na akci dostavil stejně, jako mnoho jiných,“ vysvětluje, jak k setkání se šéfem krajně pravicové DSSS došlo.

Odmítá naopak, že by se cítil ohrožen pochodem gayů. „Pan Pavlík opět lže. Pokud součástí studia genderu není také jasnovidectví, tak pan Pavlík skutečně nemůže vědět, co si myslím, čeho se bojím, či nebojím, a o mém smýšlení pak může soudit pouze na základě mých vyjádření. V těch jsem opakovaně uvedl, že pochody polonahých deviantů s pavím pérem zaraženým v prd.li neschvaluji, protože je pokládám za zvrácené. Pokládám také za zvrácené a škodlivé prohlašovat za rodinu (a přiznat stejná privilegia) jakémukoli, z přirozeného přírodního řádu, reprodukce neschopnému svazku, tedy i svazku homosexuálnímu. Za nežádoucí to považuji z toho důvodu, že jde o rozbíjení základních principů naší společnosti, principů jež se vyvíjely postupným zdokonalováním tisíce let a po celou tu dobu se v základu ukazovaly, jako správné a dobré,“ tvrdí Foldyna.

Reakci Pavlíka označil za „hysterickou“, přesto se na něj prý nezlobí. „Zjištění, že jeho kvalifikace genderisty je pro práci náměstka ministra školství nepotřebná, musí být bolestné. Jeho vyhazov však není překvapivý, protože uvedená kvalifikace je nepotřebná pro jakoukoli užitečnou práci. Pokud by ministr školství, pan Plaga, neudělal ve své funkci už nic jiného, než že z ministerstva vyhodí všechny podobné Pavlíky, tak svému rezortu a celé České republice udělá neocenitelnou službu. Čím méně genderistů a genderistek, feministů a feministek, multikulturalistů a multikulturalistek a dalších podobných uzurpátorů a uzurpátorek, parazitů a parazityň, bude u moci, tím lépe pro nás pro všechny. Naši lidé si skutečně nezaslouží, aby na nich byly páchány fantasmagorické sociální experimenty. Máme i tak svých problému dost,“ vzkázal na závěr Foldyna.