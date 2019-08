Foldyna si podal ČSSD. Začalo to pořádně lítat

ČSSD si včera odsouhlasila pokračování ve vládě Andreje Babiše (ANO), kterou v posledních týdnech zmítala krize kolem obsazení postu ministra kultury. Za největšího rebela uvnitř strany je momentálně označován poslanec Jaroslav Foldyna, který v rozhovoru pro Právo řekl, že ani on nevyvolává odchod z vlády.

Bývalý místopředseda sociální demokracie prý o odchodu ze strany nepřemýšlí. „Svými postoji se snažím zaujmout voliče, kteří nás dříve volili,“ řekl Právu s tím, že ČSSD je dnes nečitelnou stranou a měla by se vrátit k politice z 90. let. „Jsem přesvědčen, že politika má preferovat lidi, co chodí do práce nebo do ní chodili, to znamená seniory, ale ne plošně všechny,“ vysvětlil.

Foldyna podrobil kritice především dva členy nejužšího vedení strany. „Důležité jsou volby a v nich jsme měli naposledy 3,95 procenta. Nikoliv osm procent jako v průzkumech, i když i to je tragicky málo. To je hodnocení vedení. Zejména si myslím, že je to kvůli postojům ministrů práce a zahraničí,“ nechal se slyšet.

Ministra zahraničí Petříčka považuje za nevýraznou postavu. „Když se podívám na jeho postoje a způsoby, tak když tam bude sedět někdo z TOP 09, STAN nebo Pirátů, vyjde to nastejno,“ myslí si sociálnědemokratický poslanec.

Řadu věcí pak vyčítá také Janě Maláčové. „Hovořili jsme o věcech k rozpočtu. Já poukazoval na to, že bych se soustředil na konkrétní sociální politiku, protože vidím nedostatky ve zvyšování dávek. Strhla se diskuse, ale závěr nebyl žádný,“ popsal jeden z problémů. ČSSD by podle Foldyny měla hrát ve vládě jinou roli, a to především právě v zahraniční a sociální politice.