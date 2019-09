Jaroslav Foldyna opakovaně kritizoval nejen Ondřeje Koláře, ale i další, kteří chtějí odstranit sochu maršála Koněva. Starosta Prahy 6 navrhl, že by maršálův pomník mohl být nahrazen památníkem většího počtu hrdinů, protože Koněv neosvobozoval Evropu od nacistů sám.

S tím ale poslanec ČSSD nesouhlasí. „Starosta Prahy 6 prý nezpochybňuje zásluhu Rudé armády na tom, že jsme nebyli vyhubeni, a proto chce strhnout sochu jednoho z nejvyšších velitelů Rudé armády. Dříve se tomu říkalo protimluv, dnes se tomu zřejmě říká projev díků ‚made in TOP 09‘. Pan starosta navrhuje strhnout sochu maršála Koněva a nahradit ji sochou ‚všech bojovníků za naše osvobození‘. Prý proto, že maršál Koněv nebojoval sám. Jde o velmi zajímavou myšlenku,“ tvrdí na facebooku Foldyna.

V této myšlence proto pokračuje. „Pokud bychom ji rozvinuli dál, tak bychom měli strhnout i sochu generála Pattona. A nahradit ji sochou ‚všech jiných bojovníků za naše osvobození‘, Patton přece také nebojoval sám,“ rýpnul si do Koláře Foldyna.

Tím ale nekončí a jde ještě dál. „Po Pattonovi bychom měli strhnout i sochy T. G. Masaryka a nahradit je sochami 'všech bojovníků za naši samostatnost'. Masaryk měl přece také spolupracovníky. Dále bychom měli strhnout i sochy významných vědců a nahradit je sochami 'všech, kdo se podíleli na vědě', sochy významných umělců bychom pak nahradili 'sochami všech, kdo se podíleli na umění' a sochy významných politiků sochami 'všech spolupracovníků politiků',“ navrhuje Foldyna.

„A nakonec na samotný závěr akce ‚Naši historii spláchneme do hajzlu a pak skočíme za ní‘ slavnostně strhneme sochu sv. Václava a nahradíme ji sochou ‚všech bojovníků za českou státnost‘. Vlastně ani to ještě není ono. Sochu sv. Václava nahradíme památníkem ‚Všech bojovníků za všechny státnosti světa‘. A pak už se konečně staneme ničím,“ zuří poslanec ČSSD.

Podle něj dnes v Americe, ale i v západní Evropě dochází k likvidaci soch vojevůdců, politiků i umělců a prý to vypadá, že se tato móda dostala už i do České republiky. „Lidem, kteří bourají naše pomníky, jde o to, abychom se stali beztvarou hmotou bez historie, bez identity a bez vlastní vůle. Chtějí, abychom přestali být Čechy, Evropany, bělochy, křesťany, muži, ženami. Hodlají nás přetvořit v tupá, snadno ovlivnitelná hovada, kterým oni, vyvolení, budou neomezeně vládnout. Tito lidé jsou stejní jako nacisté. Vlastně jsou ještě horší – nacisté alespoň jasně říkali, co chtějí udělat,“ končí svou kritiku Foldyna.