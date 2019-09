Foldyna se rozjel: Ohrožují nás lidé s pérem v zadku. Emma Smetana jen zírala

V úvodu rozhovoru se moderátorka Emma Smetana Jaroslava Foldyny ptala, jestli do strany sociálních demokratů patří, i když se strana mění. „Proč bych do ní nepatřil? Vždy rozhodnou voliči, kdo do strany patří. Jsem rád, že jsem ustál to hlasování a jsem sociálním demokratem. Jsem si jistý, že mám stále stejné názory jako v roce 1989, kdy jsem tu stranu obnovoval. Jsem si jist, že tato politika je pro lidi dobrá,“ vysvětlil Foldyna.

Petr Pavlík předseda pražské organizace ČSSD řekl pro server Novinky na adresu Foldyna.„Základními principy sociální demokracie jsou tolerance, rovné zacházení s lidmi, solidarita. V čem je Jarda Foldyna solidární nebo tolerantní? On se každého, kdo je jiný, snaží onálepkovat a pomluvit. Žádný normální bílý heterosexuální muž se necítí ohrožen žádným pochodem gayů, a už vůbec ne ve své sexualitě.“

Na jeho vyjádření reagoval Foldyna v rozhovoru pro DVTV: „Je to naprosto úsměvné slyšet toto od svého kolegy Pavlíka. Já jsem tolerantní, ale lidé, kteří chodí po Václavském náměstí s pavím pérem zapíchnutým do zadku, velmi vážně ohrožují naše rodiny. Genderismus a liberalismus likvidují základní principy společnosti.“

Moderátorka Emma Smetana předhodila bod programu sociální demokracie, v kterém se píše: „Základní hodnotou sociální demokracie je úcta ke každému člověku, jako k jedinečné bytosti.“ Není to v rozporu s tím, co veřejně hlásá Foldyna? „Vůbec to není v rozporu. Já neříkám, že ten člověk je špatný. Ideologie, která toto provozuje nepatří do normální společnosti,“řekl Foldyna.

Nevnímá jako politickou chybu veřejné kritizovaní svých stranických kolegů. Veřejnou kritiku adresoval na sociálně demokratického ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. „To je takový politik svazáckého typu, který v životě nechodil do práce. Zná maximálně kanceláře na Malé Straně a bruselskou atmosféru byrokratického procesu. To je sociální demokrat jako „vyšitej“. Ani neví, kde má fabrika dveře, kde jsou šatny, a že lidé chodí do kantýny na svačinu,“ napsal na Facebook. Dále dodal, že kdo neví jak vypadá reální život, je sociální demokrat jenom podle názvu.

K pátečnímu hlasování o vyloučení Foldyna z řad sociálních demokratů řekl Jan Hamáček předseda ČSSD pro ČTK. „Z mého pohledu to je velmi silné varování vedení sociální demokracie vůči těm, kteří se snaží řešit případné stranické spory na veřejnosti.“