Současným hlavním úkolem fondu je podpora soukromých a obecních investic do výstavby, oprav a modernizace bytů. Novelou se fond bude moci zaměřit také na regionální rozvoj, územní plánování, cestovní ruch a stavební řád. Do budoucna by měl být podle ministerstva pro místní rozvoj i alternativou k evropským fondům.

Pirátka Olga Richterová zdůvodňovala pozměňovací návrh na stanovení minimálního podílu peněz určených na bydlení tím, že fond má naplňovat vládní politiku v této oblasti. "Máme různé zkušenosti s rozhlednami pod kopcem," uvedla.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) ujišťovala, že bydlení bude doménou přejmenovaného fondu. "Výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat," zdůraznila.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri neuspěl s návrhem, aby v sedmičlenném výboru fondu měli nadále čtyřčlennou převahu odborníci. Vládní návrh složení mění ve prospěch zástupců ministerstva.

Pobavení v sále vyvolal předsedající Radek Vondráček (ANO), který požádal nachlazenou a hlasově indisponovanou ministryni o stanovisko k Feriho úpravě dotazem "co na to Křemílek". Obdobný hlas, jakým dnes mluvila Dostálová, totiž propůjčila večerníčkové animované postavičce herečka Jiřina Bohdalová.

Investiční fond bude mít podle předlohy přístup do základních státních registrů. Žadatelům o podporu by tak měla ubýt administrativa. Jejich přesnější evidence by měla zabránit tomu, aby čerpali státní podporu na stejnou činnost opakovaně. Zlepšit by se měla také možnost fondu vymáhat dluhy, například v případě, že dlužník změní jméno.

Návrh upravuje pouze rámec pro poskytování podpor. Podmínky konkrétních programů bude stejně jako dosud určovat kabinet případ od případu formou nařízení vlády.

Přejmenování fondu a výdaje s tím spojené vyjdou podle ministerstva asi na 880.000 korun. Náklady zahrnují například výměnu formulářů, razítek, platebních příkazů nebo úpravu webových stránek.

Fond bydlení má mít letos po úpravách výdaje 3,48 miliardy korun. Plánované příjmy činí 779 milionů korun.