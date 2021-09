Formace Trikolora Svobodní Soukromníci podala žalobu na ČT

"Česká televize záměrně diskriminuje především menší nebo nově založené politické strany a hnutí. Taxativně a bez jakékoliv logiky určuje počet volebních stran, jejichž zástupce pozve do předvolebních debat. Aniž by to Česká televize jakkoliv zdůvodnila, letos stanovila maximální počet stran na sedm. Přitom při loňských krajských volbách dostalo prostor devět, při posledních parlamentních volbách v roce 2017 dokonce deset politických stran," uvedla předsedkyně formace Trikolora Svobodní Soukromníci a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Podle advokáta Zdeňka Koudelky pravidla České televize postupují v rozporu s tradicí, když významně snižují počet volebních stran v debatách. "Česká televize snížila pro letošní rok počet účastníků debat vůči předchozím volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017, a to o 30 procent. K tomuto kroku nebyl relevantní důvod," podotkl. Dodal, že pravidla diskriminují zvláště nové strany, které se nemohou v plné míře mediálně prezentovat tak jako strany zavedené.

Hnutí navrhuje, aby veřejnoprávní televize umožnila účast všem subjektům, jejichž volební potenciál překročí tříprocentní hranici v sociologických průzkumech. "Jde o hranici, která není svévolná, ale totožná s plným financováním politické strany ze státního rozpočtu,“ doplnil Koudelka.