Forum 2000: Cichanouská žádá opakování voleb v Bělorusku, mají být pod mezinárodním dohledem

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v debatě s Cichanouskou zdůraznil, že EU neusiluje o změnu vztahů mezi Běloruskem a Ruskem.

Cichanouská, která v srpnu kandidovala proti Lukašenkovi, řekla, že opozice nyní vznáší pouze minimalistický požadavek na uspořádání nových, tentokrát spravedlivých voleb. Cílem podle ní je ukončit diktátorský režim v zemi. Vizi budoucnosti pro Bělorusko bude podle Cichanouské muset přednést každý z kandidátů ve volebním programu a bude na občanech, aby si vybrali preferovanou variantu.

“We want new, fair and transparent elections. Before this election, we demand dialogue with authorities.” President-elect Sviatlana Tsikhanouskaya at the #Forum2000 Conference in a discussion #StandWithBelarus with @TPetricek 👉 https://t.co/cis629Ofy3 pic.twitter.com/b7oWUQnavS — Forum 2000 (@Forum_2000) October 13, 2020

Lídryně opozice také odmítla, že by střet mezi opozicí znamenal volbu mezi Běloruskem a EU. "Jsme nezávislá a suverénní země," zdůraznila. Pozici Běloruska vidí mezi východem a západem, země podle ní chce přátelské vztahy se všemi svými sousedy.

Petříček uvedl, že ani EU neusiluje o to, aby Bělorusko měnilo své vztahy s Ruskem. "Bělorusko si po nových volbách bude moci zvolit, s kým chce spolupracovat. Je to vnitřní věc Běloruska a Bělorusové mají k Rusům tradičně velmi blízko," řekl ministr. Podle něj se nedá očekávat, že by nad Minskem vlály vlajky EU.

Petříček také zdůraznil, že unie hodlá podporovat běloruskou občanskou společnost, a to jak morálně, tak prakticky. EU by podle něj také měla připravit komplexní plán, který by po opakovaných prezidentských volbách nabídl Bělorusku ekonomickou spolupráci, rozvoj svobodných médií nebo možnost studentských pobytů v unii.

Jediným východiskem z krize v Bělorusku je skutečný dialog mezi režimem a demokratickou opozicí. Logickým výsledkem tohoto dialogu by měly být nové, svobodné a spravedlivé prezidentské volby. — Tomáš Petříček (@TPetricek) October 13, 2020

Cichanouská na konferenci také uvedla, že dosavadní snahy opozice o jednání se zástupci režimu nikam nevedly, protože úřady odmítají komunikovat. Opozice proto má zájem o mezinárodní zprostředkování rozhovorů. Cichanouská by v tomto směru uvítala zprostředkovatelskou roli kterékoli země, vhodné by podle ní bylo, kdyby se zapojilo i Rusko.

V Bělorusku vypukly nepokoje po srpnových prezidentských volbách. Běloruské úřady vyhlásily vítězem dosavadního prezidenta Lukašenka, opozice zformovaná kolem Cichanouské považuje výsledky za zfalšované. Evropská unie, včetně Česka, Lukašenkovo zvolení neuznává. Ministři zahraničí EU se dohodli na sankcích proti představitelům režimu zodpovědným za falšování voleb i potlačování protestů, na seznamu je i Lukašenko.

Cichanouská dnes vyjádřila přesvědčení, že na rozdíl od roku 2010 budou protestující vytrvalejší a dosáhnou svého cíle. Výhodou proti situaci před deseti lety podle ní je, že se mohou demonstranti snáz organizovat pomocí internetu. Vyrostla také nová generace, která nechce žít v autoritářském režimu.

Petříček vyjádřil naději, že úsilí o změnu poměrů v Bělorusku nebude trvat tak dlouho jako v 80. letech v Polsku, kdy teprve po devíti letech od založení nezávislých odborů Solidarita došlo k dohodě s komunistickým režimem na předání moci. Západ se ale podle českého ministra přesto musí připravit na možnost, že se Lukašenkův režim ještě nějakou dobu udrží. O to důležitější bude v tomto mezidobí podpora běloruské občanské společnosti, uvedl Petříček.