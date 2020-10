Forum 2000: Tchajwanská prezidentka vyzdvihla vztahy s ČR, Vystrčil varoval před populismem

"Tchaj-wan a Česká republika jsou partneři se sdílenými hodnotami. Věříme ve svobodu, demokracii, transparentnost, lidská práva. Máme podobnou historickou zkušenost, kdy naši občané bojovali proti autoritářskému režimu," uvedla Cchaj Jing-wen. Připomněla také někdejší podporu prvního českého prezidenta Václava Havla Tchaj-wanu, stejně jako letošní Vystrčilovu návštěvu země.

It’s my honour to open this year’s @Forum_2000 alongside so many democracy advocates from around the world. Join us online to hear me speak about #Taiwan’s commitment to democracy & our excellent relations with #Czechia. https://t.co/xDDRyY8Qz7