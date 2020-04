Francie poděkovala Česku za solidaritu, pacienty s covid-19 nepošle

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francie už lépe zvládá situaci s léčbou komplikovaných případů lidí infikovaných koronavirem, pacienty na plicní ventilaci proto do Česka nepošle. Po telefonátu s francouzským premiérem Édouardem Philippem to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Premiér Philippe českému protějšku nicméně poděkoval za to, že Česko vyslyšelo víkendovou žádost jeho země.