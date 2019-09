Fridrichová z ČT to spočítala Okamurovi: ČT na Lže, jako když Sputnik tiskne

Tomio Okamura (SPD) sdílel na svém Facebooku příspěvek kritický vůči ČT. „V souvislosti s dnešní debatou ohledně senátní žaloby na prezidenta Zemana, kterou podrobně sleduje Česká televize, píší občané řadu podnětů . Co si myslíte například o tomto? Napište mi do komentářů. Mám kámošku novinářku, která v ČT byla součástí týmu, co měl na starost informovat o politice. Říkala, že v ČT dobře platí, měla přes 60 čistého hned v začátcích, ale mezilidské vztahy tam jsou otřesné. Kdo netáhne za jeden provaz se šéfy, kteří samozřejmě jsou příznivci TOP 09 a ODS, ten je šikanován a nakonec z ČT vyštván," dočtou se fanoušci na Okamurově profilu.

Jiné názory se tam prý podle příspěvku netolerují. „Kdyby prý řekla, že volila Zemana, tak letěla hned na hodinu. Šokovalo mně, když vyprávěla, že hned po prvním zvolení Zemana prezidentem střihači dostali za úkol hledat v obrazových materiálech se Zemanem jeho přirozené lidské grimasy. Ty potom technici ČT počítačově upravovali tak aby Zeman na nich vypadal jako dement nebo opilý anebo že je v posledním tažení před smrtí. Potom ty záběry bývaly často používány v pořadech dehonestujících Zemana jako třeba 168 hodin. Kámoška to nakonec v ČT vzdala sama, protože v té prolhané veřejnoprávní stoce ji bylo na blití. Radši dělá teď mluvčí zoologické zahrady," dodává se v textu.

Nora Fridrichová na nic nečekala a na svém Facebooku se k Okamurovu příspěvku vyjádřila. „Předseda SPD Okamura o České televizi lže, jako když Sputnik tiskne. V tomto jeho statusu je pravdivá jen jediná informace - že moje kamarádka a exkolegyně Lenka Pastorčáková dnes pracuje v ZOO. Na místopředsedu sněmovny chabý výkon, který ale dnes zcela stačí,“ napsala Nora Fridrichová na FB.

Budoucnost jediné veřejnoprávní televize v Česku visí na vlásku. Česká televize každý rok vydává 2 výroční zprávy, které musí následně schválit poslanci. Pokud se stane, že je zamítnou, může dojít k odvolání celé Rady ČT a následně i generálního ředitele. V současné době čeká ve Sněmovně na projednání celkem 6 výročních zpráv, debata o nich se přitom opakovaně posouvá.