Generál Pavel je podle aktuálního průzkumu favoritem prezidentské volby

— Autor: ČTK

První kolo prezidentských voleb by v říjnu podle volebního modelu agentury Ipsos vyhrál generál Petr Pavel se ziskem 27,9 procenta hlasů. Společně s ním by do druhého kola postoupil bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který by získal 23,3 procenta hlasů. Ekonomka Danuše Nerudová by s 16,9 procenta hlasů byla třetí.