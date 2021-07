GLOSA: Díky, Andreji, konečně se dozvím pravdu. Z knihy, která si dělá srandu sama ze sebe

Pokud nevíte, o čem je řeč, na facebookovém profilu Andreje Babiše se včera objevil podivný příspěvek. Premiér, respektive jeho PR tým, v něm avizoval, že dnes Babiš řekne pravdu.

Jistě, u člověka jeho formátu je potřeba na to upozornit dopředu. Aby si náhodou někdo po čtyřech letech jeho působení na postu předsedy vlády nemyslel, že celou dobu pouze lže.

Jak trefně poznamenali někteří diskutující, většina lidí pravdu říká tak nějak obecně a není potřeba to nějak výrazně připomínat. No, tady ale mluvíme o Andreji Babišovi.

Jeho "pravda" se záhy ukázala jako kniha, podivně nazvaná Sdílejte, než to zakážou. Tady přichází druhý paradox, protože tahle fráze je většinově oblíbená u notorických sdílečů dezinformací a lží. Pravdu přece nikdo nezakazuje...pokud nejsme v diktátorském režimu podobném tomu v Bělorusku nebo KLDR. Ano, tahle myšlenka má hlubší podtext k zamyšlení.

Nicméně zpět k Babišovým paradoxům. Znáte filozofický problém, kterému se odborně říká Epimenidův paradox? Jde o logický paradox spočívající v tom, že lhář (ne)řekne pravdu. Obecně se používá tvrzení Kréťana, který řekl, že "všichni Kréťané lžou". Lže tedy také?

Stejný paradox, tady už třetí, by se dal uplatnit i na včerejší Babišovo prohlášení. Kdyby se záhy neukázalo, že Babiš vlastně pravdu neřekl. V příspěvku totiž napsal "zítra řeknu pravdu". Ale ve skutečnosti řekl pravdu ještě ten samý den.

Kniha plná pravdy? Ani zdaleka ne

Dost bylo příspěvku. Pojďme se podívat na knihu samotnou. Tu si lidé mohou objednat zdarma, nebo stáhnout. Ti otrlejší si ji pak mohou dokonce i přečíst. A stojí to za to!

Hned v úvodu například Babiš uvádí, že "je to naposled, co kandiduje do Sněmovny." Řekl Babiš pravdu? No, nyní už možná ano, tím pádem ale před čtyřmi lety lhal. Tehdy totiž řekl: "Čtyři roky. Já v politice nechci být déle, už jsem jí obětoval šest let svého života." Viz článek: Babiš: Budu-li premiérem, tak po čtyřech letech v politice skončím.

Pozorný čtenář se následně dočte, jaké má Babiš hodinky, a dokonce se dozví, jako je jeho oblíbené slovo. Paradoxně šéf hnutí ANO miluje slovo NE. Cituji: "Ne! Ne!! Ne!!! (...) NE. Ne je ne. Prostě NE." (Ano, tohle tam opravdu je.)

Kniha se následně věnuje migraci, armádě, vesmíru, dětem, bydlení a...nevím, dál jsem to nedočetl. Má to 450 stran, což je naprosto ok, na knihu. Ne na propagační materiál.

Jeho PR tým se zkrátka řádně činil. Nechybí fotka Babiše jak nakupuje, Babiše jak se obětuje pro národ, když natáčí Čau, lidi v dešti, Babiše ve vánočním svetru, babiše jak spí, cvičí nebo se koupe v lázních. Je tam prostě vše!

Těžko říct, kolik žab autoři při psaní lízali, kolik bezesných nocí u počítače strávili, a kolik šálků kávy padlo. Očividně hodně, když se v knize objevují jistě velmi populární nápady, jako je tělocvik ve školách pětkrát týdně. Za to by mu školáci zajisté poděkovali...

Co dodat závěrem. Pamatujete ještě, jak jsem o pár řádků výše zmínil, že Babiš odmítnul pokračovat v politice? Tak zhruba v polovině knihy píše následující: "A pokud budu i po volbách premiérem, tak věřte, že to prosadím. Protože jsem to slíbil."

Asi jsem zkrátka nepochopil žánr a jde ve skutečnosti o knihu anekdot... Tak či tak je chvályhodné přinejmenším to, že Babiš na webu vyzval lidi, aby si objednali pravdu. Jen jim neřekl kde.