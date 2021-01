GLOSA: Karel Havlíček Obrovský. Jak se superministr přihlásil o další funkci

K prvnímu slavnému nositeli jména Karel Havlíček, respektovanému novináři a básníkovi, vzhlíží český národ i dnes, téměř 165 let po jeho smrti, kdy žije svůj život ten druhý. Na toho se kupodivu jednou zapomene, tím si můžeme být téměř jistí.

Bude to svým způsobem zvláštní, protože prostoru zviditelnit se dostal více než dost. Až se jednou v budoucnu někdo ze zvědavosti podívá do jeho životopisu, nejspíš nebude chápat, co soudobá společnost hlasováním ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 dopustila.

Lidé dali hnutí ANO mandát k sestavení vlády, premiér Andrej Babiš sliboval odborníky, kudy chodil. Jenže o zástupu zájemců mohl tak leda snít, když náhodou spal. Nakonec tedy umožnil, že už téměř rok sedí na dvou ministerských židlích v době bezprecedentní pandemické krize jednapadesátiletý rodák z Českých Budějovic, který podle svých slov sám moc nespí.

„Dnešní“ Karel Havlíček by si mohl zvolit přídomek Obrovský, právě takový je totiž výčet jeho funkcí. K původní pozici ministra průmyslu a obchodu časem přidal posty ministra dopravy, vicepremiéra či místopředsedy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V minulém týdnu přesto avizoval, že se hodlá ucházet o další „vedlejšák“.

V pondělních Událostech, komentářích oznámil, že pokud se s hnutím ANO dohodne, je „velmi pravděpodobné, že za něj bude kandidovat“ v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

Jistě, obyčejný člověk si řekne, že se to nedá stíhat. Nicméně z pohledu Havlíčka jde vlastně o logický krok. Pokud současný premiér dostane příležitost sestavit vládu, touto lednovou přísahou věrnosti vůdci si nejspíš zajistil místo na většině židlí, které okupuje v současnosti.

A pokud by volby dopadly v neprospěch pokračování Babišova politického projektu ve Strakově akademii, bude mít superministr na další roky jistotu v podobě teplého fleku v palácích na Malé Straně. Zpátky v byznysu by ho totiž s největší pravděpodobností po jeho angažmá v nynějším kabinetu s otevřenou náručí zrovna nevítali. Navzdory tomu, že dříve býval jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zástupcem části podnikatelů.