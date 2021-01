GLOSA: Pánovi s bonbóny se nevěří. Vědí to děti, měli by i voliči

Vezměme to však pěkně popořádku. Volný vylezl do Poslanecké sněmovny po zádech Tomia Okamury, načež mu během volebního období právě tuto část těla ukázal, když opustil řady hnutí SPD společně s kolegou Marianem Bojkem. Následně založil vlastní politický subjekt Jednotní - Alternativa pro patrioty, který pohořel již ve dvou typech voleb a stejný osud ho s pravděpodobností hraničící s jistotou potká i v těch sněmovních letos na podzim. V poslanecké lavici ho tedy čekají poslední měsíce.

Nebýt koronaviru, nejspíš by většina národa vůbec netušila, že někdo takový ve Sněmovně sedí. Volný i Bojko však dělají v poslední době všechno pro to, aby se zviditelnili. Především prvnímu jmenovanému se to v minulém týdnu povedlo „dokonale“, i když ani ten druhý se nenechal zahanbit.

„Pan Marián Bojko se nemusí stydět,“ prohlásil Volný na úvod své řeči, jejíž přerušení vedlo k již nechvalně proslulému čtvrtečnímu incidentu na místě předsedajícího. Nakonec by s tím i člověk mohl souhlasit, protože se autor těchto slov o suverénně nejostudnější vystoupení nakonec postaral sám a na předchozí výstupy dvojice z téhož dne dal zapomenout.

Když už jsem si na úvod pomohl citací ze světa filmu, mohl bych oba nezařazené poslance v parafrázi na slavné studio vyrábějící animované filmy označit za „bratry v triku“. Konkrétně v triku s heslem „Svobodu republice“, které sumarizuje jejich postoj k probíhající koronavirové pandemii.

Ano, je to líbivé heslo, jehož naplnění ve vztahu k přísným opatřením si přejí nejspíš všichni občané České republiky i jeho političtí soupeři. Do konfliktu se s nimi ale nakonec dostal kvůli něčemu úplně jinému, i když nelze vynechat konstatování, že jeho sněmovní projevy k současné situaci popírají realitu, kdy lidé dodržováním restrikcí pomáhají držet epidemii alespoň trochu pod kontrolou.

Napětí mezi Volným a Bojkem na jedné a některými jejich kolegy na straně druhé nevyvolal ani nevyhovující „dress code“, pokud už do něj tedy v současnosti nepočítáme ochranu úst a nosu. Pak by tomu tak bylo, protože naprosté většině přítomných poslanců vadilo, že roušku ani respirátor k zakrytí dýchacích cest nepoužili.

Z úst navíc Volný nevypouštěl do prostoru jen potenciálně nebezpečné kapénky, ale především toxické urážky směřované sociálním demokratům, jejichž člen Tomáš Hanzel zrovna schůzi předsedal. „Já budu hovořit, jak chci,“ prohlašoval nezařazený poslanec poté, co byl upozorněn, aby mluvil k věci. Jelikož dostál svým slovům, mikrofon brzy ztichl a lidem se naskytl smutný pohled na potyčku Volného s několika poslanci.

Rodiče dávají svým dětem jednu dobrou radu, aby si nikdy nebraly bonbóny od cizího pána. Pánovi s bonbóny by však neměli věřit ani voliči, kteří půjdou v říjnu k urnám. Násilné chování na půdu Poslanecké sněmovny rozhodně nepatří.