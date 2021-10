Grolich: Je téměř jisté, že bude vládnout koalice Spolu a Pirátů a STAN

"Je to pro mě pecka, nečekal jsem to a jsem mile překvapený. Je důležité, že demokratické strany dávají pohodlnou většinu ve Sněmovně a je téměř jisté, že budou vládnout," zdůraznil Grolich.

Připomněl, že bude záležet, co udělá prezident Miloš Zeman. Ten dlouhodobě oznamoval, že pověří sestavením vlády vítěznou stranu, nikoliv koalici. "Ale ať udělá, co chce, možná to bude trvat déle než při standardní situaci, ale tyto strany budou vládnout a to je dobrá zpráva," zdůraznil jihomoravský hejtman.

Volby do Poslanecké sněmovny před čtyřmi lety vyhrálo hnutí ANO, letos vítězství těsně neobhájilo a skončilo druhé za Spolu. Třetí je koalice Pirátů a STAN, do Sněmovny se dostala ještě SPD Tomia Okamury. Pod hranicí pěti procent skončila doposud vládnoucí ČSSD, KSČM i neparlamentní hnutí Přísaha. Z neparlamentních uskupení mělo podle předvolebních průzkumů právě toto hnutí největší šanci se do Sněmovny dostat.