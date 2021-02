Hamáček nemá informace o uzavírce dalších okresů

Vláda by měla také probrat nákup antigenních testů pro školáky, který kritizuje premiér Andrej Babiš (ANO). Pokud bude podle Hamáčka tendr zrušen, testy se do začátku března, kdy se měla část žáků a studentů vrátit do škol, nakoupit nestihnou.

Kvůli epidemické situaci jsou v současné době uzavřeny tři okresy v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Platí v nich přísnější opatření, lidé oblasti nesmí kromě výjimek opouštět, ani do nich jezdit. Situace se v posledních dnech zhoršuje i v dalších okresech zejména v Plzeňském kraji.

Hamáček řekl, že v současné době nemá informace, že by krajské hygienické stanice chystaly uzávěru dalších okresů. Poznamenal, že jako ministr vnitra by to věděl, protože by si hygienici vyžadovali součinnost s policií. Očekává, že o tématu se ale bude hovořit buď na vládě nebo na radě pro zdravotní rizika. Poukázal na omezené kapacity policie, která zavedená opatření kontroluje. Uzavření například celého kraje označil z hlediska policejních kapacit za velmi složité.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) by byl pro uzavření dalších okresů, pokud by v nich situace eskalovala podobně jako na Sokolovsku či Chebsku. Opatření podle něj určité výsledky měla, je ale otázka, zda zafungovalo omezení mobility nebo rozhodnutí lidé začali vnímat jako vykřičník, aby se chovali zodpovědně.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) je k dalším uzavírkám obezřetný, na Trutnovsku podle něj počet nákaz stagnoval již před zavedením nových opatření.

Podle hejtmanů by bylo potřeba v nejvíce zasažených okresech urychleně očkovat, problémem je ale nedostatek vakcín. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) požaduje flexibilnější systém očkování. Vakcína by podle něj měla být podávána nejen podle věku, ale i podle potřebnosti dané profese, zařadil by proto mezi očkované i učitele. Červíčkovi vadí, že kraj nemůže vakcínou Astra Zeneca očkovat členy integrovaného záchranného systému.

Vondrák také poznamenal, že vedení kraje chtělo, aby mohli vakcínou Astra Zeneca, kterou má kraj k dispozici, očkovat i praktičtí lékaři. Protože ale nemají k dispozici potřebnou metodiku, nemohli tak učinit.

Vláda se v pondělí pravděpodobně bude zabývat i návratem školáků do lavic a nákupem testů, které by obnovení prezenční výuky měly umožnit. Výběr vítězné firmy v sobotu kritizoval Babiš, podle kterého jsou kolem tendru a jeho vítěze nejasnosti. Požaduje proto jeho zrušení. Hamáček naopak rozhodnutí hájí. Dnes poznamenal, že pokud vláda zakázku v pondělí zruší, do začátku března již nebude reálné testy zajistit. Hamáček v televizi opět zopakoval, že nákup testů pro školy zorganizovalo ministerstvo vnitra, protože Správa státních hmotných rezerv (SSHR) je opakovaně odmítá nakupovat. "Do státních hmotných rezerv kupujeme státní hmotné rezervy. Zákon nám neumožňuje kupovat do běžné spotřeby," reagoval na Hamáčka prostřednictvím svého mluvčího předseda SSHR Pavel Švagr.

Vládní spor o vítěze tendru kritizují opoziční strany. Její zástupci budou chtít po vládě vysvětlení. Podle předsedy ODS Petra Fialy jde o "další podivný nákup bez výběrového řízení v rámci nouzového stavu", předseda lidovců Marian Jurečka bude chtít, aby vláda svůj postup vysvětlila při úterním jednání s opozicí.