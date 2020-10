Dojde na úplný lockdown? Od ministrů přicházejí rozporuplné informace

Kombinace posledních vládou zvolených opatření, pokud je lidé budou dodržovat, by podle něj mohla snížit takzvané reprodukční číslo šíření nákazy o 30 až 40 procent, což by podle Hamáčka mělo v první fázi stačit. Reprodukční číslo, které popisuje průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podle informací z pátku mírně kleslo z víkendových 1,5 na současných 1,4.

Klíčovým momentem bude podle Hamáčka konec příštího týdne, středa až pátek, kdy se uvidí, zda čísla mají tendenci klesat, či nikoli. "Ta situace je složitá, nicméně před jakýmkoli dalším rozhodnutím je třeba pět šest dní počkat," míní Hamáček.

Pokud by zvolená taktika nezabrala, pak podle něj vládě mnoho možností nezbývá. "Tam je prostě jenom nějaká forma lockdownu (uzavření ekonomiky)," shrnul.

Podle Hamáčka se ukázalo, že silným zdrojem šíření viru byly školy. "Kdybychom 1. září tu republiku zavřeli, tak dneska žádný virus neřešíme, protože by po 14 dnech totálního lockdownu zmizel," prohlásil Hamáček.

Nikdo však podle něj neměl k 1. září taková data ani odvahu, aby něco takového udělal. Otevření prvního stupně základních škol od začátku listopadu bude podle jeho soukromého názoru velmi složité.

Za jednu z chyb Hamáček označil, že se v létě nesešla ani jednou ústřední epidemiologická komise. Jeho partner v diskusi, předseda hnutí STAN Vít Rakušan to označil za největší problém. Podle Hamáčka měl také už v létě zasednout ústřední krizový štáb.

Prezident Miloš Zeman v pátek v televizním projevu řekl, že vyzval Hamáčka, aby policie pokutovala lidi, kteří nenosí roušky v místech, kde jsou povinné. Podle Hamáčka pracuje policie jak má a situaci zvládá. Poznamenal však, že smyslem fungování policie není, aby pokutovala, ale aby opatření fungovala. Policie je však podle něj vyčerpaná tím, jak virus postupuje v jejích řadách. Denně je podle něj až 250 případů pozitivně testovaných policistů nebo policistů v karanténě.

Havlíček: Vláda nebude v týdnu rozhodovat o úplném uzavření země

"Nebudeme rozhodovat v tomto týdnu o lockdownu, jasně jsme řekli, že se počká do 2. listopadu na výsledky. Ta situace se může ještě zhoršovat, na což ale upozornil i ministr zdravotnictví Roman Prymula," uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček v České televizi. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v pořadu Otázky Václava Moravce upozornil, že v případě dalšího zhoršení situace jsou plošná opatření už jediná, která ČR zbývají.

Havlíček dále uvedl, že pokud se situace ohledně pandemie bude v Evropě ještě zhoršovat, tak to bude znamenat další ohrožení českého hospodářství, především v případě exportu.

Bartoš kritizoval vládu za to, že během léta nepřišla s žádným plánem, kde by byla provázána jednotlivá opatření s okamžitými kompenzacemi dotčeným sektorům ekonomiky. Zároveň kritizoval letní prohlášení představitelů vlády. "Důvěra se velmi dlouho buduje a rychle ztrácí. Chtělo by to přistupovat k situaci s pokorou. Nemachrovat, když se daří, a nedělat opatření podle voleb," uvedl. Připomněl dřívější vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) ohledně toho, že ČR je nejlepší v řešení pandemie.