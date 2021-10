Hamáček odstoupí z vedení ČSSD, pokud se nedostane do Sněmovny

Volební výsledek sociální demokracie se po sečtení poloviny okrsků snížil o setiny procenta pod potřebnou pětiprocentní hranici a má klesající trend. "Bude to těsné, uvidíme, jak dopadne Praha. Ta není sečtena vůbec, hodně věřím kampani paní Maláčové v Praze," řekl Hamáček České televizi. Novinářům pak řekl, že pokud by výsledek skončil těsně pod pěti procenty, bylo by to velké zklamání. "Jakkoliv, když se podíváme na ostatní malé strany, zatím to vypadá, že jsme z malých stran udělali nejlepší výsledek, Na to se ale nehraje," řekl Hamáček.

Sociální demokraté přitom ještě v předposledních volbách získali 20,45 procenta hlasů, v roce 2010 to bylo 22,08 procenta, a v roce 2006 dokonce 32,32 procenta. Podle Hamáčka prostor na levici opanovalo hnutí ANO, které bylo schopno voliče "menších stran vyluxovat". Toho, že sociální demokracie byla s hnutím ANO ve vládě, ale její šéf nelituje.

Hamáček zopakoval, že ve vedení sociální demokracie skončí, pokud by se strana do Sněmovny nedostala. "Moji kritici budou mít šanci stranu převzít a něco s ní udělat," řekl. Jaké budou další kroky ČSSD v případě jeho odchodu, bude záležet na rozhodnutí stranických orgánů. "Sejde se předsednictvo a rozhodne, jak dál," uvedl Hamáček. Novinářům pak řekl, že mluví jen za sebe, ostatním členům vedení nic doporučovat nebude.

"Holt pokud sociální demokracie nebude v Poslanecké sněmovně, tak má čtyři roky na to, aby se přeskupila a za čtyři roky vrátila... Tak samozřejmě se bude muset soustředit na komunální volby, které nás čekají příští rok. Do jisté míry stejným postupem jako KDU-ČSL to znovu vybojovat odspodu," uvedl Hamáček. Volební výsledky podle něj ukazují, že se lidé přiklonili k velkým uskupením. "Pokud nebude ve Sněmovně sociální demokracie a budou tam čtyři subjekty, vypadá to na pat," doplnil.