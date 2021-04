Hamáček před sjezdem ČSSD neřekl, koho by si přál mít ve vedení strany

Téměř tři stovky delegátů chce Hamáček přesvědčit o tom, že pro ČSSD nemá smysl se posunovat ke středu politického spektra, k Pirátům či TOP 09. "ČSSD je a má být levicovou stranou, která hájí zájmy zaměstnanců, rodin s dětmi a důchodců, která hájí silný stát a kvalitní veřejné služby," sdělil ČTK.

Své personální návrhy předem sdělovat nemíní. "Nechci vzkazovat delegátům přes média to, co má zaznít na sjezdu. Určitě mi jsou blízcí lidé typu Jany Maláčové nebo Jirky Běhounka," uvedl.

Nynější místopředsedkyně Maláčová dostala od regionů nominaci na řadovou i první místopředsedkyni. Bývalý hejtman Běhounek se v únoru stal členem ČSSD, protože chce podpořit Hamáčka. V minulosti vstup do strany odmítal a kandidoval za sociální demokraty jako nestraník. Nominaci do vedení dostal od domovské organizace na Vysočině, ale i v Jihočeském kraji.

Hamáček odmítl, že by se mělo do říjnových sněmovních voleb něco měnit na účasti ČSSD ve vládě. "Na prvním místě zodpovědné politické strany jsou zájmy občanů, v současné situaci vyvolat politickou krizi a pád vlády by ničemu neprospělo," uvedl.

Nynější předseda podporuje dohodu se Zelenými. Před dvěma týdny informoval, že její možné definitivní potvrzení strana odsunula až na dobu po sjezdu, protože její součástí jsou i personálie. "Trendem současné politiky jsou koalice. ODS soustředí pravicové strany, Piráti střed, ČSSD by měla integrovat levicové síly a nezávislé osobnosti, které s levicí sympatizují," uvedl Hamáček.