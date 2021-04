Hamáček respektuje výměnu ministra, Arenbergera má za odborníka

"Pan Arenberger je odborník. Věřím, že naváže na práci ministra Blatného a podaří se mu dotáhnout do úspěšného konce boj s epidemií," uvedl Hamáček. Jmenování nového ministra se na Pražském hradě uskuteční dnes v 11:30.

Blatný dnes řekl, že své odvolání chápe jako politické rozhodnutí, na které měl premiér Andrej Babiš (ANO) právo. "Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval jen a jen na základě své odbornosti a rozhodoval na podkladě odborných dat a analýz," uvedl. Babišův krok se podle něj dá interpretovat tak, že podle premiéra je už země v rámci epidemie covidu-19 z nejhoršího venku.

Prezident Miloš Zeman zhruba před měsícem řekl, že by Blatný měl skončit kvůli názoru na ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. Odmítáním látky podle něj nese odpovědnost za úmrtí lidí v Česku. Blatný trvá na tom, že ruská očkovací látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Babiš poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. V nich ho kritizoval mimo jiné za podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19.

Běhounek odvolání ministra nerozumí

Místopředseda sněmovního zdravotnického výboru a bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD), o němž se dříve spekulovalo jako o možné náhradě za Jana Blatného (za ANO), odvolání ministra zdravotnictví nerozumí. V poslední době podle něj začal řešit věci dobrým způsobem. Běhounek dnes novinářům řekl, že on sám se ministrem stát nemohl, protože jeho postoje nemusí být v politickém prostředí vnímány jako pro mnohé přijatelné.

Novým ministrem zdravotnictví se stal ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger. Do funkce ho dnes na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš Zeman, který předtím odvolal Blatného. Premiér Andrej Babiš (ANO) nového šéfa úřadu uvede do funkce ještě dnes.

"Nerozumím tomu. Je to rozhodnutí pana premiéra, nějaký důvod k tomu asi má. Já si myslím, že pan ministr Blatný v poslední době začal řešit věci takovým způsobem, že epidemie klesá, úspěšný byl," řekl Běhounek.

Dříve některá média o Běhounkovi hovořila jako o možném Blatného nástupci. "Já jsem ministrem zdravotnictví být nemohl, protože mám vyhraněné názory, naprosto jednoznačné postupy. Tvrdím, že se všechno musí odpracovat a že to je evoluce. To samozřejmě v politickém turbulentním prostředí není zrovna vnímáno jako postoj, který by třeba byl pro mnohé přijatelný," poznamenal.

Spekulace o tom, že by mohl být ministrem zdravotnictví, za posledních deset let zažil alespoň pětkrát. "A nikdy jsem se ministrem nestal. Třeba právě pro tohle," řekl.

Zopakoval dřívější vyjádření, že pokud by ministrem byl, tak by resort řídil a nenechal by si do toho mluvit. "Protože to takhle řešit nejde, jeden něco říct a druhý den to změnit. Pan ministr Blatný něco řekl a byl za to kritizován. Představoval jsem si, že to je v nějakém souzvuku, ale ukazuje se, že asi ne," dodal Běhounek.

K Arenbergovi řekl, že se uvidí, jaké bude chtít dělat kroky, ale moc prostoru na nějakou revoluci nemá. "Přepřahat v této situaci je ne úplně šťastné. Máme čtvrtého ministra během pandemie během jednoho roku," uvedl.

Dětský hematolog Blatný byl ministrem v Babišově vládě od loňského 29. října, kdy se stal třetím ministrem zdravotnictví v krátké době. Nejdříve v září rezignoval Adam Vojtěch. Jeho nástupce Roman Prymula skončil zhruba po měsíci poté, co se v médiích objevily fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která měla být kvůli vládním opatřením uzavřená.