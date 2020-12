Hamáček se obořil na opozici: Prodloužit nouzový stav nechtějí jen pokrytci či šílenci

Hamáček řekl, že od minulého hlasování Sněmovny z 19. listopadu se z epidemického hlediska prakticky nic nezměnilo. Odmítl, že konec nouzového stavu uzavře i epidemii. "Nouzový stav je pouze právní rámec, který umožňuje vládě s epidemií účinně bojovat," uvedl. Opozice podle něj nedokáže vysvětlit, jak by vyhlašovala opatření proti šíření viru, když by se měla obejít bez nouzového stavu.

Pravice by tak měla kritizovat konkrétní opatření, ale nebourat právní rámec, který je umožňuje, dodal Hamáček. Zástupce stran, které prodloužení odmítají, tak označil za pokrytce nebo nezodpovědné šílence. "Za pokrytce, pokud doufají, že to za ně odhlasuje někdo jiný, že vládě zase pomůže KSČM. Za nezodpovědné šílence v případě, že to opravdu myslí vážně a myslí si, že nouzový stav nepotřebujeme," řekl.

Poslanci TOP 09 už ohlásili, že dnes nepodpoří prodloužení nouzového stavu. ODS pravděpodobně také ne, ale ještě bude jednat její poslanecký klub. KDU-ČSL případné částečné prodloužení podmiňuje navýšením kompenzačního bonusu pro živnostníky na 20.000 korun měsíčně. Požadavky si kladou i Piráti, SPD další prodloužení nouzového stavu také odmítá.

Pokud žádost o další trvání nouzového stavu ve Sněmovně neuspěje, za další stav ponesou podle Hamáčka plnou odpovědnost ti, kdo ji odmítnou. "Abychom to zvládli, potřebujeme k tomu adekvátní nástroje," řekl. Apeloval na to, aby se politici u tohoto tématu nevěnovali politikaření a shánění laciných bodů.