Hamáček: Zelení jsou pro ČSSD nejbližším politickým partnerem

"Případná cesta bude ještě trnitá, ale jsem přesvědčen, že stojí za to. Pokud společnou řeč najdeme a spojíme síly, tak přispějeme svou sdílenou silou k pozitivní změně," řekl Hamáček. V kontextu spolupráce podle něj není největším nepřítelem program a věří, že ani personální či finanční záležitosti, nýbrž čas. Apeloval na to, aby jednání neztroskotala na času a případném pozdním rozhodnutím o spolupráci. Připomněl, že ČSSD též promýšlí kooperaci na širší platformě, a to s odboráři nebo nezávislými osobnostmi.

Hamáček očekává, že mnoho otázek Zelených bude směřovat k vládnímu angažmá ČSSD s hnutím ANO. Uvedl, že rozhodnutí vstoupit do vlády nebylo vůbec jednoduché a bylo evidentní, že sociální demokracie zaplatí velkou cenu. I tak to podle něj ČSSD vyhodnotila jako nejméně poškozující ze všech cest, které byly po minulých sněmovních volbách před Českou republikou.

Hnutí ANO se podle Hamáčka stále více posouvá na pravou část politické mapy, stvrdilo to i schválením daňového balíčku. "Pokud Česká republika bude směřovat k vládě ANO a ODS, tak budu v našem potenciálním společném projektu navrhovat, abychom se veřejně zavázali, že taková vláda nevznikne za žádných okolností s naší podporou," dodal Hamáček.

Za jeden z důležitých aspektů považuje ochranu demokracie a parlamentarismu. ČSSD podle něj stálo na vládní úrovni hodně sil, aby po celé volební období byla role Parlamentu brána vážně a aktivně. Zdůraznil, že od sociálních demokratů nikdy nikdo neslyšel, že je Parlament žvanírna nebo že zdržuje od práce. Jako o žvanírně o Sněmovně hovořil premiér Andrej Babiš (ANO).

V projevu Hamáček zavzpomínal na filozofa a ekologa Erazima Koháka, který loni v únoru zemřel. Podle vicepremiéra tento někdejší člen sociální demokracie propojoval ideály humanismu a ekologie.