Hanzel tvrdí, že ho Volný při řízení schůze Sněmovny napadl

"Já jsem postupoval přesně v souladu s jednacím řádem," řekl novinářům Hanzel, který schůzi dolní komory v té době řídil. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) novinářům řekl, že výbor se bude zabývat zejména výroky Volného, protože následnou fyzickou potyčku s Hanzelem a několika dalšími poslanci prověřuje policie.

Konflikt nastal poté, co předsedající Hanzel po varováních vypnul Volnému při vystoupení mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný pak přišel mluvit na místo předsedajícího, jak předtím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil.

"Já jsem byl napaden jako předsedající schůze, a tím pádem vlastně byla napadena celá Poslanecká sněmovna," řekl dnes Hanzel. Omluvu by měla podle něho očekávat celá Sněmovna. Poděkoval také poslanců Janu Chvojkovi, Ondřeji Veselému (oba ČSSD) a Michalu Ratiborskému (ANO) za to, že ho "přišli ochraňovat v době, kdy hájil předsednické křeslo".

Volný naopak tvrdí, že byl sám napaden, omlouvat se nehodlá. V pátek avizoval, že chce podat žalobu na ty, kteří jej podle jeho mínění napadli.

Volný dnes při příchodu na jednání výboru roušku neměl a s novináři hovořil bez ní. Zdůvodnil to tím, že svá veškerá vystoupení ve Sněmovně vnímá jako politická, na která se vztahuje poslanecká indemnita. Jinak kvůli ohledům na zaměstnance Sněmovny roušku při pohybu ve sněmovních prostorách nosí, uvedl.

Na svém chování v minulém týdnu na schůzi by podle svých slov změnil pouze to, že by si předsedajícímu sedl na klín doopravdy. Výrok o "flákanci" byl podle Volného varováním, aby ho nikdo nenapadal. "Já jsem nikdy nikomu nevyhrožoval. Člověk, který je napaden, má právo se bránit," prohlásil. Vyjádřil se i k tomu, že ho předtím v rozpravě poslanec TOP 09 Dominik Feri za nenošení roušky nazval sobeckým idiotem. "Pokud mě pan Feri nazve idiotem a dostane za to třeba 500 korun pokuty, no tak já mu taky vysvětlím, že je idiot příště," konstatoval.

Informoval také, že pracuje na podání ústavní žaloby kvůli hlasování o prodloužení nouzového stavu. "Že hlasování o vyhlášení nouzového stavu nebylo platné, protože my jsme byli neoprávněně vyloučeni z jednání, nebyli jsme jediní poslanci, kteří v té době neměli nasazenou roušku v průběhu hlasování," řekl. Prodloužení nouzového stavu bylo podle něj schváleno nelegálně.