Havlíček: Antivirus na kurzarbeit by se měl změnit nejdéle v říjnu

Program Antivirus byl podle Havlíčka správný program, který zamezil hromadnému propouštění, ale nyní by měl přirozenou formou přecházet na kurzarbeit. Rozhodně je podle něj nyní potřeba motivovat více zaměstnance, kteří chodí do práce. Tématem k diskusi podle něj bude, zda bude podpora na jeden či dva dny v týdnu. "Bude nesmírně citlivé toto odhadnout," řekl.

V klasickém kurzarbeitu není kompenzována mzda lidem, kteří nepracují, ale je dorovnávána zaměstnancům, kterým byl kvůli menší poptávce snížen úvazek. Zákonná změna k zavedení kurzarbeitu se podle Havlíčka nedá stihnout dříve než v září, a i tak bude muset být proces velmi rychlý. Naznačil, že by o něm Poslanecká sněmovna mohla rozhodnout ve stavu legislativní nouze. Podpora z programu Antivirus je zatím schválena do konce srpna. Než by se uskutečnila legislativní změna, není podle Havlíčka možné ho zcela vypnout. Změnit by se mohlo ale stávající nastavení Antiviru, aby se více podpořili lidé, kteří pracují.

Havlíček dále řekl, že je nutné udržet příspěvek typu A pro případ lokálních ohnisek nákazy koronaviru, kde by musel být přerušen provoz. Příspěvkem typu A dorovnává stát 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že program Antivirus by měl být prodloužen do konce roku. Legislativní změna je podle něj reálná k 1. lednu příštího roku. "Nesmí vzniknout špatný zákon," uvedl.

Rovněž nezávislá iniciativa odborníků KoroNERV-20 navrhuje ukončit státní program na podporu zaměstnanosti Antivirus nejpozději k 31. prosinci. Podle odborníků by neměla být nepřiměřeně prodlužována, uvedli v pátek v tiskové zprávě. Pomoc by mohla být podle nich ukončována i postupně po jednotlivých typech příspěvků. Zároveň s ukončování programu by měla být i podle iniciativy podpora změněna v model podobný německému kurzarbeitu.

Podpora z programu Antiviru platí pro období od vyhlášení nouzového stavu 12. března. Je rozdělena do několika příspěvků. Kromě typu A funguje Antivirus B, který pokrývá 60 procent mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky, a to do 29.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek C představuje odpuštění sociálních odvodů na tři měsíce za určitých podmínek firmám s počtem zaměstnanců do 50.

Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí získalo příspěvky na mzdy od 12. března do 1. července již celkem 56.765 firem. Stát tak poskytl peníze na výdělky 711.023 pracovníků. Vyplaceno bylo zhruba 14 miliard korun. Z dostupných podpor patří Antivirus mezi podniky k nejvyužívanějším. Pomoc z něj podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací ČR například čerpá 90 procent hotelů a restaurací.