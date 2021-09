Havlíček odmítá účast ve vládě, která prosazuje vystoupení z EU

"Já si to nedovedu představit, ale v tuhle chvíli je všechno předčasné," řekl na opakovaný dotaz moderátora Havlíček. Podle něj by nemělo být bourané to, co bylo při tvorbě EU vytvořené, je ale třeba hájit české pozice.

Podle Fialy je hlavní podmínkou pro koalici prosazení referenda, které by rozhodovalo i o důležitějších věcech než je "barva kravaty toho daného politika". Další podmínkou je podle něj i to, aby současný předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl premiérem.

Volby do Sněmovny by v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta hlasů, těsně za ním by s 23 procenty skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Třetí by byla koalice Pirátů a STAN, kterou by volilo 20,5 procenta Čechů. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do dolní komory by se podle něj ještě dostalo SPD s 11,5 procenta hlasů. Na pětiprocentní hranici nutné pro zisk sněmovních mandátů by byli komunisté, vládní ČSSD a Přísaha Roberta Šlachty by měly kolem čtyř procent hlasů.

Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí jeden až 3,2 procentního bodu.

Agentura Kantar CZ své poslední dva průzkumy přepočetla na získané poslanecké mandáty. Spolu a koalice Pirátů a STAN by podle výsledků získaly těsnou většinu dvou hlasů ve Sněmovně. Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura předpokládá, že po volbách buď vznikne právě taková koalice, nebo většinu získá ANO, SPD a KSČM . Stanjura v televizi CNN Prima News odmítl, že ODS mohla vládnout ve spolupráci s ANO, protože voliči chtějí změnu. Řekl, že koalice Spolu bude muset nalézt programovou shodu s koalicí Pirátů a STAN. Piráty označil za levici, STAN za programově blízkou stranu. Ministryně financÍ Alena Schillerová (za ANO) v CNN Prima News označila za nepřijatelnou povolební spolupráci hnutí ANO s Piráty. ANO podle ní bude vyjednávat o vládě s každým, s kým nalezne programové shody a kdo bude jednat ochoten.