Havlíček: Pro obnovu míst zasažených tornádem se musí zrychlit víza pro Ukrajince

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro účinnou obnovu oblastí zasažených tornádem musí podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) obce označit prioritní stavby a stát zrychlit vydávaní víz pro ukrajinské pracovníky. To by mělo pomoci správně rozložit kapacity dodavatelských firem. Uvedl to dnes na dotaz ČTK.