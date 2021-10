Havlíček reaguje na kritiku. Fiala podle něj o energetice nic neví

Reagoval tím na Fialovo vyjádření, že ukončení činnosti několika dodavatelů energií je selháním ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Odběratelé, kteří ztratili svého dodavatele energií, mají ochrannou lhůtu šest měsíců, aby uzavřeli smlouvu s novým. Vláda také chystá podporu pro všechny zákazníky, aby dopady celosvětového růstu energií, byly co nejmenší, uvedl Havlíček, vicepremiér dosluhující vlády.

Fiala v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že politická odpovědnost za konec několika dodavatelů energií nepochybně existuje. V případě, že by nebylo po volbách, měl by podle něj Havlíček rezignovat. V současné situaci podle něj musí ministerstvo průmyslu a ERÚ poskytovat lidem dobré a rychlé informace, což se neděje. Úřady vyzval, aby spotřebitelům poskytly konkrétní návody.

Méně spolehliví alternativní dodavatelé podle Havlíčka končí v této době ve všech zemích. Národní regulátoři podle něj musejí zajistit, že odběratelé nezůstanou bez energie, což je pro české zákazníky zajištěno. "Snížíme DPH a poskytneme příspěvek z toho, co jsme získali zdaněním solárních investorů," dodal Havlíček. Snížení DPH na nulu, které Babišova vláda plánuje, se podle Fialy nemůže současné vládě podařit zavést. Krátkodobé řešení vidí ve využití sociálních dávek.

Rozhodnutí o ukončení dodávek elektřiny a plynu ve středu oznámila skupina Bohemia Energy, která je největším uskupením alternativních dodavatelů energií v ČR se zhruba 900.000 odběrnými místy. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně vyzval ERÚ, aby zvážil zastropování cen u dodavatelů energií, kteří se budou starat o tyto zákazníky. Babiš s Havlíčkem zároveň tyto dodavatele vybídli k učinění maxima pro to, aby nebyla situace zneužita proti zákazníkům.

ERÚ dnes oznámil, že v sobotu vyzval všech 434 licencovaných dodavatelů energií k zaslání dokladů, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům. Informaci mají zaslat do konce října. Předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček zároveň řekl, že úřad má omezené kompetence, jak obchodní strategii prodejců elektřiny nebo plynu prověřit či regulovat. K přímé regulaci může přistoupit jen tehdy, pokud se prokážou závažné problémy na celém energetickém trhu a nefungovala by konkurence. Takový zásah by ERÚ musel provést s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, schválit by ho musela Evropská komise.

Kromě Bohemia Energy tento týden ukončení činnosti oznámily firmy A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy a Kolibřík energie s 28.000 klienty.