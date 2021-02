Hejtman Grolich se domnívá, že školy nebudou schopné otevřít 1. března

Hejtmani dnes jednali s vládou o více tématech. "V závěru jsme otevřeli otázku otevření škol. Nedostalo se nám odpovědi, zda budou k březnu otevírat, nebo ne. Jediná konkrétní informace byla, že 28. února dorazí testy," uvedl Grolich.

Podle něj s ohledem na obdržení testů poslední únorový den nebudou školy schopné otevřít 1. března. "Nebudou schopné se na vše nachystat. Proto není jisté, zda se otevřou a jak to bude dál," dodal Grolich.

Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že dnešní jednání s hejtmany se týkalo především očkování. "My jsme o tom s hejtmany dlouze mluvili, vysvětlili jsme si různá nedorozumění ohledně vakcíny AstraZeneca, kde oni počítali s tím, že to mají očkovat praktici, ale ti začínají očkovat až 1. března," uvedl. Aktuálně je podle něj nejdůležitější, aby ministerstvo školství doručilo metodiku do škol, které by měly začít očkovat učitele. "Na cestě je dodávka antigenních testů, která má dorazit v neděli, takže uvidíme, jak se to celé vyvine," řekl.