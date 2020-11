Hejtman Schiller (ANO) měl v kanceláři "divnou krabičku", patrně jde o rušičku proti odposlouchávání

"Našel jsem v kanceláři zařízení, které mi připomínalo rušičku. Mělo i čidla na oknech s kabely. Asi to tu bylo už od dob dávno minulých. Nikdo mi nebyl schopný říct, co to je. Já se toho zbavil, nepotřebuju rušit žádné hovory, dělat nic, co by nikdo nemohl slyšet," informoval Schiller novináře po jednání rady kraje ve středu 25. listopadu.

Na krabičku s přepínači prý politik pod deskou stolu přišel, když instaloval počítač.

"Jak jsem to koupil, tak jsem to zase předal kolegovi," komentoval věc exhejtman Bubeníček.

Úřad ještě zařízení nevyhodil a po dotazech novinářů k němu zjišťuje informace, vyjádřit se má v pondělí 30. listopadu.